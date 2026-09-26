El Chapo y El Mayo Zambada ya habían planeado retirarse del narco, revela la chapodiputada

Lucero Guadalupe Sánchez López, conocida públicamente como “La Chapodiputada”, afirmó que Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada llegaron a considerar retirarse de las actividades relacionadas con el narcotráfico.

En una entrevista concedida al diario El Universal, Sánchez López habló sobre la relación que mantuvo con Guzmán Loera y señaló que ambos líderes del Cártel de Sinaloa habrían expresado, en algún momento, la intención de alejarse de sus actividades.

“Ellos comentaban que se pensaban retirar, o sea, vivir su vida ya tranquilos, relajados, porque, pues, obviamente ya estaban cansados y viejos, como ellos decían. Pero nunca hablaron de a quién iban a dejar de sucesores. Yo tengo entendido que él [Guzmán Loera] no quería que se involucraran los hijos”, detalló la exlegisladora mexicana.

Radicada en Estados Unidos, donde es testigo cooperante después de entregarse a la justicia, la sinaloense compartió anécdotas no conocidas de la relación sentimental que mantuvo con El Chapo, entre ellas, que el sueño del capo era haber sido parte de la Banda El Recodo.

? “Encontré más refugio en Estados Unidos que en mi propia tierra”: Lucero Guadalupe Sánchez aseguró que #México nunca escuchó su versión ni investigó a fondo su caso antes de retirarle el fuero.



La exdiputada afirmó que en #EU encontró protección, reconstruyó su vida y? pic.twitter.com/FEePi3wKi7 — Michelle Rivera (@michelleriveraa) August 30, 2026

La trayectoria de ambos capos posteriormente siguió caminos distintos: Guzmán Loera fue detenido y extraditado a Estados Unidos, mientras que Zambada permaneció durante años como uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa.

Sánchez López fue diputada local en Sinaloa y su relación con Guzmán Loera adquirió notoriedad pública después de que se conociera que lo visitó en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

El caso de la exlegisladora cobró relevancia nacional debido a los vínculos que las autoridades estadounidenses y mexicanas investigaron alrededor de ella y del entonces líder del Cártel de Sinaloa.

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