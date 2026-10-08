Estados Unidos bloquea hoteles, gasolineras y casas de cambio vinculados al Cártel de Sinaloa

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 21 personas y 25 empresas que, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), forman parte de una red vinculada con Los Mayos, una facción del Cártel de Sinaloa liderada por Ismael Zambada Sicairos, conocido como “Mayito Flaco”.

La medida fue anunciada el 29 de septiembre de 2026 y alcanzó a operadores financieros, empresas, presuntos facilitadores y funcionarios vinculados con actividades en Baja California. Entre los negocios señalados figuran casas de cambio, hoteles, gasolineras, compañías inmobiliarias y empresas de entretenimiento.

Qué significa el bloqueo de Estados Unidos

La medida de OFAC no equivale necesariamente a una clausura física de los establecimientos en México. Las sanciones bloquean los bienes y los intereses en bienes de las personas y empresas designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo el control de personas estadounidenses.

Además, las personas y compañías estadounidenses tienen prohibido realizar operaciones con los sancionados, salvo que exista una autorización específica.

Por eso, los negocios no necesariamente fueron cerrados por las autoridades mexicanas. El efecto principal de la decisión es financiero y comercial: limita las operaciones que puedan involucrar al sistema estadounidense y congela cualquier activo sujeto a la jurisdicción de ese país.

Qué casas de cambio fueron incluidas

Entre las entidades sancionadas aparece Galerías Centro Cambiario, conocida comercialmente como Magic Casa de Cambio, con sede en Tijuana.

OFAC vinculó la empresa con Ilia Elizabeth Félix Rivera, a quien el Tesoro estadounidense identificó como una presunta facilitadora financiera de la organización. Según la autoridad, la casa de cambio habría sido utilizada para mover o lavar recursos relacionados con el grupo criminal.

También fue incluida Mía Centro Cambiario, con operaciones en Mexicali. El negocio fue relacionado con José Ángel Rivera Zazueta, también conocido como Miguel Ángel Rivera Salas y alias “El Flaco”, de acuerdo con el expediente estadounidense.

El hotel señalado por el Departamento del Tesoro

La lista también incluye a Servicios Hoteleros Gastélum, S.A. de C.V., una empresa con sede en Culiacán.

El Departamento del Tesoro sostuvo que Hildegardo Gastélum García, conocido como “Aldo”, utilizaba los ingresos de la compañía para apoyar las operaciones de Los Mayos. OFAC lo identificó como una persona cercana a Ismael Zambada Sicairos y sancionó a la empresa por considerarla propiedad o estar bajo el control del individuo designado.

La autoridad estadounidense no detalló en su comunicado cuántos hoteles opera la empresa ni indicó que los establecimientos hayan sido clausurados.

Las gasolineras que aparecen en la lista

Entre las empresas del sector energético incluidas en las sanciones figuran:

Grupo Gasolinero Nueva Esperanza , con sede en Mexicali.

, con sede en Mexicali. Xolo Gas de Baja California, con operaciones en Tijuana.

OFAC relacionó la primera empresa con Pedro Ariel Mendívil García y la segunda con Jerónimo Javier Vera Ayala. Ambos aparecen en el expediente como presuntos facilitadores de la red vinculada con Los Mayos.

Otras empresas sancionadas

El paquete de medidas también alcanzó a compañías de distintos sectores, entre ellas:

Baja Fixer Group , vinculada al sector inmobiliario.

, vinculada al sector inmobiliario. Edifika Desarrollos Baja , dedicada al desarrollo de propiedades.

, dedicada al desarrollo de propiedades. Conciertos y Espectáculos Inhouse .

. Festivales Artistas Mobiliario Asesoría , también conocida como Promociones CHF de Baja California.

, también conocida como Promociones CHF de Baja California. Vida Orgánica Tijuana .

. Codesuam .

. Lthings Mexico .

. Grupo Baja Firme.

El Tesoro estadounidense sostiene que algunas de estas empresas fueron utilizadas para prestar apoyo financiero, material o logístico a la organización criminal. Se trata de señalamientos incluidos en una sanción administrativa de Estados Unidos, por lo que deben atribuirse a OFAC y no presentarse como condenas judiciales definitivas.

Qué relación tiene la medida con Tijuana y Mexicali

El Departamento del Tesoro describió a Tijuana y Mexicali como zonas estratégicas para las operaciones del Cártel de Sinaloa debido a su cercanía con la frontera estadounidense.

Según la autoridad, la estructura de Los Mayos incluye operadores territoriales, facilitadores financieros y personas con presuntos vínculos políticos que habrían permitido el funcionamiento de la organización en Baja California. El Departamento de Estado también afirmó que la red estaría relacionada con tráfico de drogas, lavado de dinero, violencia y corrupción.

La decisión forma parte de una estrategia más amplia de Washington para afectar simultáneamente a los líderes de los cárteles, sus empresas y las redes financieras que permiten mantener sus operaciones.

Qué deben saber los ciudadanos y empresas de Estados Unidos

Las personas y empresas estadounidenses deben evitar transacciones con las entidades incluidas en la lista de OFAC. Esto puede abarcar pagos, transferencias, inversiones, contratos comerciales y otras operaciones financieras.

Las sanciones también pueden tener consecuencias para bancos, compañías de servicios y terceros que faciliten operaciones con personas o empresas bloqueadas. Antes de realizar una transacción comercial, las compañías pueden consultar las listas oficiales de OFAC y buscar asesoramiento legal especializado.

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