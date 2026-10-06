Autoridades mexicanas descubren cinco “camionetas monstruo” en una bodega de Sinaloa

La Fiscalía General de la República (FGR) incautó cinco vehículos con blindaje artesanal, conocidos como “monstruos”, durante un cateo realizado en una propiedad ubicada en el municipio de Guasave, Sinaloa.

El operativo se originó luego de que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaban recorridos de vigilancia en la zona y detectaron una bodega que se encontraba abierta.

Desde el exterior, los militares observaron un cargador con cartuchos para arma de fuego y varios vehículos en el interior, por lo que el inmueble quedó bajo resguardo.

Durante la revisión fueron decomisados cinco vehículos con blindaje artesanal, además de cargadores y cartuchos para armas de fuego.

Los llamados “monstruos” son vehículos modificados de manera artesanal mediante la incorporación de estructuras y placas metálicas destinadas a incrementar su protección. Este tipo de unidades ha sido utilizado por grupos del crimen organizado para aumentar su capacidad de movilidad y protección.

La FGR mantiene abierta la investigación para determinar la procedencia de los vehículos y establecer posibles responsabilidades.

El decomiso ocurre después de otro operativo reportado recientemente en Guasave, donde autoridades federales decomisaron ocho vehículos, cuatro de ellos con blindaje artesanal, además de cargadores, cartuchos y un chaleco táctico.

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