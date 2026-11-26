Siguiendo la orden establecida por el presidente Donald Trump de llevar a cabo la deportación más grande de la historia, durante 16 meses, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha detenido con fines de deportación a 733 mujeres en estado de gestación, esto de acuerdo con un informe divulgado por la Comisión para las Mujeres Refugiadas (WRC).

En el documento se cuestiona la falta de empatía de la Administración Trump con extranjeras embarazadas descubiertas residiendo de manera irregular en el territorio estadunidense.

Por ello, dichas mujeres temporalmente son privadas de su libertad tanto en los centros de detención del ICE como en instalaciones carcelarias que mantienen contratos con el Gobierno, pero donde se afirma llegan a carecer acceso a atención médica especializada durante periodos superiores a los establecidos por la ley.

Zain Lakhani, directora del programa de Derechos y Justicia para Migrantes de la WRC, emitió una declaración donde afirma que “la detención migratoria se ha convertido en una ‘caja negra’ de impunidad”.

En otro apartado del informe se destaca cómo, de 128 mujeres diagnosticadas con embarazos de alto riesgo, únicamente cuatro fueron trasladadas a un sitio con condiciones más adecuadas para mantenerlas en resguardo mientras se definía su situación legal.

Asimismo, se destaca que, entre enero de 2025 y febrero de 2026, se presentaron 16 casos de abortos espontáneos registrados en extranjeras detenidas de distintas nacionalidades.

De nueve embarazadas bajo custodia del ICE reportadas en enero de este año, la cantidad se incrementó a 128 al cerrar marzo.

Cerca de 75% de estas inmigrantes pasaron varios días recluidas en instalaciones estatales o locales bajo contrato con el gobierno.

Con respecto al tiempo de permanencia de las mujeres en gestación detenidas por el ICE, destaca que, mientras la administración Biden optaba por concederles libertad condicional o bajo un compromiso de comparecencia después de cinco días en promedio; en la era Trump las inmigrantes embarazadas llegan a pasar hasta 43 días detenidas.

No obstante, se reporta que 145 mujeres permanecieron bajo custodia durante 90 días o más y como caso extremo se menciona a una extranjera que estuvo recluida 219 días, casi siete meses de su embarazo.

Como colofón del informe de la WRC, se infiere que el ICE gastó al menos $4,000,000 de dólares en la detención de 557 mujeres en estado de gestación.

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