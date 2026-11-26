Un hispano fue arrestado acusado de agresión tras lanzar llamas contra agentes durante un enfrentamiento esta semana en el condado de Ventura.

El sujeto fue identificado como Jesse Martínez Jr., de 48 años y residente de la ciudad de Fillmore, según informó la Oficina del Sheriff del condado de Ventura en un comunicado de prensa.

Suspect Arrested for Assault on Peace Officers in Fillmore https://t.co/WZdAsuJ4Pg — Ventura County Sheriff (@VENTURASHERIFF) November 25, 2026

Las autoridades dijeron que, poco después de las 5:30 p.m. del 23 de noviembre, los alguaciles respondieron al llamado que reportaba un disturbio en una residencia en la cuadra 800 de Woodgrove Road, en Fillmore.

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Martínez Jr. fue acusado de violar una orden de alejamiento por violencia doméstica y el hispano se atrincheró en un cobertizo en el patio trasero de la propiedad.

Cuando los oficiales llegaron al lugar, sostuvieron una plática con el sospechoso, pero el hispano se negó a salir del cobertizo.

De acuerdo con la oficina del sheriff, en el momento en que los alguaciles intentaron entrar en el cobertizo, Martínez Jr. utilizó un dispositivo para lanzar llamas en dirección de los oficiales.

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Las fuerzas del orden inmediatamente retrocedieron para buscar protegerse de las llamas, mientras solicitaban refuerzos debido a la situación.

Al lugar acudieron un equipo SWAT de la oficina del sheriff, junto con miembros de la Unidad de Negociaciones Tácticas, de los Sistemas Aéreos No Tripulados, de la Unidad Canina, del Departamento de Bomberos de Fillmore y del Departamento de Bomberos del condado de Ventura para elaborar un plan para reducir la tensión del incidente.

Alrededor de las 9:30 p.m., después de unas cuatro horas de negociaciones sin tener éxito, los miembros del equipo SWAT irrumpieron en el cobertizo y lograron detener al sospechoso hispano.

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Martínez Jr. fue arrestado por múltiples cargos de agresión con arma mortal contra un agente del orden público, múltiples cargos de resistencia a la autoridad y por violar una orden de alejamiento por violencia doméstica.

El hombre hispano fue trasladado al Centro de Detención Preventiva del sheriff del condado de Ventura, donde fue fichado, a la espera de comparecer ante un tribunal.

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