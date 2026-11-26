Luego de la apabullante derrota que los demócratas les propinaron a los conservadores en las elecciones intermedias, Tom Emmer, líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, señaló que, desde dos años atrás, su partido equivocó el camino y eso terminó cobrándole factura en las urnas.

En los comicios celebrados el 3 de noviembre, el Partido Demócrata obtuvo un triunfo demoledor que le permite recuperar el control de ambas Cámaras e incluso ganó en algunas ciudades donde llevaba décadas siendo superado.

Al respecto, en una entrevista concedida al canal de televisión Fox 9 Minneapolis-St. Paul, detalló lo que a su juicio fue el grave error en que incurrió el propio presidente Donald Trump.

“Debemos asumir la responsabilidad de nuestro mensaje. No escuchamos al pueblo estadounidense.

Cuando nos convertimos en mayoría en el Senado y la Casa Blanca, la idea de que se podía arreglar una economía que había sido destruida bajo el mandato del [expresidente] Joe Biden en dos años no era realista. Deberíamos haber mantenido ese mensaje económico desde el primer día, y no lo hicimos”, expresó.

Rep. Tom Emmer joined FOX 9’s All Day to react to midterm election results, and outline what’s next for the Republican party. https://t.co/jtOqB34Qut pic.twitter.com/gzPsP4ZWhC — FOX 9 (@FOX9) November 25, 2026

En contraparte, el abogado originario de Indiana que obtuvo su séptimo mandato representando al 6.º distrito congresional de Minnesota destacó la habilidad de sus adversarios para conectar con la ciudadanía a través de un mensaje volcado en contra de la política impulsada erróneamente desde Washington, sólo que ahora deberán demostrar, con hechos y no palabras, su capacidad para trabajar de manera conjunta con el presidente Trump para mejorar las condiciones de vida de la población estadounidense.

“Las nuevas mayorías demócratas que están asumiendo el poder hicieron campaña prometiendo accesibilidad económica, pero eso es lo que tendrán que cumplir. Y ahora mismo, no parece que ese sea su enfoque”, subrayó.

Con dos años de trabajo pendiente por realizar al frente de la Casa Blanca, Tom Emmer también se refirió al compromiso que deberá asumir su partido si aspira a conservar la presidencia.

“El problema más importante para los republicanos es que necesitamos restablecer nuestra identidad, definir quiénes somos y qué ofrecemos”, puntualizó.

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