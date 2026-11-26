En pleno Día de Acción de Gracias, el presidente Donald Trump arremetió en contra del Departamento de Comercio responsabilizándolo de publicar “cifras económicas falsas” sobre el Producto Interno Bruto (PIB) que impactaron negativamente en un amplio sector de estadounidenses previo a la celebración de las elecciones intermedias.

A través de un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, el magnate neoyorquino indicó, sin aportar ninguna prueba, que las cifras iniciales del PIB dadas a conocer antes del 3 de noviembre eran incorrectas y por ello exigió iniciar una investigación con el objetivo de fincar responsabilidades ante lo sucedido.

“¿Por qué no se emitió la cifra correcta antes de las elecciones? Solicito una investigación inmediata de esta situación. No se trata de un error menor, sino de un error garrafal e intencionado”, escribió.

El posicionamiento de Trump surge 24 horas después de darse a conocer un informe de la Oficina de Análisis Económico (BEA) del Departamento de Comercio donde se determina que la economía creció a una tasa anualizada de 4.3% entre julio y septiembre, cifra superior a su estimación inicial de 3.4%.

The American Economy under The Trump Administration is doing BETTER than every expert estimated! Third-quarter GDP growth was just revised UP from 3.4% to 4.3%. The Driver: American goods EXPORTS are at RECORD LEVELS, and we’re on pace to SHATTER the annual record with $2.5? — Howard Lutnick (@howardlutnick) November 26, 2026

El punto controversial es que las cifras iniciales empeoraron todavía más el destino de los aspirantes republicanos que contendían por escaños en la Cámara de Representantes y el Senado.

Al final de la contienda, el Partido Demócrata obtuvo un triunfo demoledor que le permite recuperar el control del Congreso y posiblemente iniciar un impeachment en contra de Trump.

“La economía estadounidense bajo la administración Trump está funcionando MUCHO MEJOR que las buenas cifras ya publicadas”, agregó el republicano de 80 años en su reclamó sobre una presunta manipulación de cifras.

A pesar de que la economía estadounidense se ha fortalecido gracias a los miles de millones de dólares generados por el cobro de aranceles impuestos a la mayoría de las importaciones, el incremento de la inflación y el daño colateral producido por la guerra en contra de Irán elevaron el precio de los combustibles y con ello la mayoría de los productos subieron de precio afectando de lleno al bolsillo de la mayoría de una población estadounidense resentida con las políticas promovidas por la actual administración federal.

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