El PIB de Estados Unidos creció un 3.4% a tasa anualizada en el tercer trimestre de 2026

Según el informe presentado este jueves por el Departamento de Comercio, la economía estadounidense creció un 3.4% interanual entre el tercer trimestre de este año, que abarca de julio a septiembre, esto debido a la resiliencia de los consumidores ante los elevados precios por la alta inflación y la fuerte inversión en inteligencia artificial.

De acuerdo con el análisis, se registró un aumento en el gasto de los consumidores del 3.8%, mientras que la producción nacional de bienes y servicios se ubicó en el 2.2%; la inversión empresarial jugó un papel importante durante el último trimestre.

El auge de la inversión en inteligencia artificial impulsó el crecimiento económico. El Departamento de Comercio detalló en su informe que hubo un aumento de 37.4% en la inversión de equipos de procesamiento de información, un 9.6% en software y 7.5% en investigación y desarrollo.

Por su parte, la inversión en la vivienda se registró a la baja debido a las altas tarifas hipotecarias que alcanzaron en los últimos meses un 7%, por lo que la inversión en este sector cayó un 3.3%.

En términos generales, la economía sigue mostrándose fuerte en medio de un vertiginoso aumento de los precios de la energía provocados principalmente por el prolongado conflicto en Oriente Medio, además de las altas tarifas arancelarias, las cuales han afectado los presupuestos de los hogares estadounidenses este año.

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