A pesar de contar con permisos para trabajar en Estados Unidos hasta 2030, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvo a tres hermanos colombianos de 19 años cuyo objetivo era ganar el dinero suficiente para cubrirle un tratamiento contra el cáncer a su madre.

El 5 de noviembre, mientras se trasladaban hacia Bessemer, Alabama, para cumplir con su jornada laboral en una instalación de la compañía Amazon, Duvan, Esteban y Thomas Norvey Manrique Velásquez, fueron detenidos durante un operativo del ICE.

Aunque de inmediato expresaron contar con el documento de autorización de empleo (Formulario I-766/EAD), un aval que les permitía laborar de forma regular en Estados Unidos hasta 2030, los agentes migratorios se negaron a permitirles continuar con su trabajo.

De hecho, la agencia federal les mencionó que se encontraban en el país de manera ilegal, pues en su historial aparecía que en 2023 ingresaron sin documentación a territorio estadounidense a través de Yuma, Arizona.

Aunque después fueron liberados por ser menores de edad, remetiéndolos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, su indebido proceder quedó prácticamente grabado en su récord sin imaginar la implicación que eso tendría tres años después con el regreso de Donald Trump a la presidencia.

#Noticia?| Una madre colombiana pide la libertad de sus tres hijos, los trillizos Duván, Esteban y Thomas Manrique Velásquez, detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) el pasado 5 de noviembre, cuando se dirigían a trabajar en Alabama.? pic.twitter.com/L01xtNe1vn — Canal TRO (@CanalTRO) November 18, 2026

El magnate neoyorquino continúa empeñado en llevar a cabo la deportación de extranjeros carentes de estatus legal más grande la historia.

Y a partir de ello, los operativos del ICE, lejos de desaparecer, continúan en marcha a lo largo y ancho del país.

La detención de trillizos colombianos resulta un efecto colateral y, en el mejor de los casos, terminarán deportados.

Otra opción es que se les finque una condena en prisión por haber violado la ley en materia migratoria.

Previo a ser sorprendidos por los agentes de inmigración, los Manrique Velásquez habían iniciado un proceso formal de solicitud de asilo, la cual podría ser nulificada.

El caso de estos jóvenes ha cobrado cierta notoriedad, pues Nancy Velásquez, su madre, desde Colombia continúa librando una batalla en contra de un tipo de cáncer alojado en su organismo.

“No puedo con el dolor que tengo (…) Estoy acá, en la espera de que me digan que mis hijos son libres”, expresó la afligida progenitora a través de redes sociales.

Sigue leyendo:

• Arrestan a manifestantes tras encadenarse entre sí para bloquear el acceso a un inmueble del ICE

• Secretario de Seguridad Nacional estalla contra funcionarios texanos por negarse a apoyar al ICE

• ICE mantiene retenida a una modelo neerlandesa de OnlyFans por haber cometido un delito en el pasado

• Tom Homan advierte que ICE irá por más inmigrantes en 2027 y promete romper otro récord