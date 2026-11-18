Las autoridades de Filadelfia detuvieron a un grupo de manifestantes que, en señal de repudio a sus operativos, optaron por encadenarse entre sí para bloquear el acceso al estacionamiento de las oficinas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Ubicadas frente al Centro Federal de Detención, desde muy temprano decenas de personas encabezadas por la agrupación No ICE Philly protestaban exigiendo no sólo la liberación de los extranjeros carentes de estatus legal retenidos, sino además poner fin a futuros operativos del ICE.

Utilizando cadenas y tubos metálicos colocados en sus cuerpos, los manifestantes formaron una barrera humana frente a las puertas de ingreso del inmueble bloqueando el paso a cualquier persona e impidiendo llevar a cabo las operaciones de la agencia.

Durante varios intentos se exhortó a los manifestantes a dispersarse, pero el grupo de personas encadenadas hizo caso omiso.

Por ello, resultó necesaria la intervención de la policía utilizando sierras eléctricas y herramientas de corte para romper los tubos y las cadenas colocadas sobre los cuerpos de los manifestantes.

ICE agents can't even drive out of their own garage in Philadelphia.



Activists chained themselves to the doors this morning and stayed there for nearly two hours until police cut them free with saws and arrested 10. Their demand is that Democrats, who now control Congress, shut? pic.twitter.com/ctwAZlLAJJ — American AF ?? (@iAnonPatriot) November 18, 2026

Acto seguido, conforme el grupo de personas iba quedando liberado de sus cadenas, se procedía a arrestarlas colocándoles esposas en sus muñecas para de inmediato trasladarlas a una comisaría donde se les aplicaban infracciones al código de circulación, lo cual implicó multas y no penas de prisión, pues su delito cometido sólo se trató de una obstrucción a la vía y espacios públicos.

Otra de las demandas de los manifestantes es que los funcionarios demócratas hagan uso de sus cargos y facultades políticas para frenar las prácticas migratorias del ICE.

Como propuesta, pusieron sobre la mesa la idea de redirigir los recursos destinados al ICE hacia programas de seguridad e inversión comunitaria.

Sin embargo, recientemente Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional (DHS), anticipó que en los próximos días se incrementarán los operativos del ICE para cumplir con el objetivo exigido por el presidente Donald Trump de llevar a cabo la deportación de extranjeros carentes de estatus legal más grande de la historia.

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