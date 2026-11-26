Con una exhibición de pura dinamita ofensiva, Oussama Idrissi se echó al Pachuca al hombro y firmó un par de golazos de antología para remontar y vencer dos por uno a las Chivas.

En un cierre cardíaco en el Estadio Hidalgo, el atacante marroquí le sacó el partido de la bolsa al superlíder del torneo y lo dejó contra las cuerdas en la ida de los cuartos de final.

? ¡ESPECTACULAR IDRISSI! ?? ¡GOLAZO DE LOS TUZOS! ?? ¡Doblete de obras de arte y Pachuca remonta! ???#ThanksgivingFutbolero pic.twitter.com/hfCn7M8O63 — TUDN USA (@TUDNUSA) November 27, 2026

El encuentro había empezado de maravilla para la escuadra dirigida por Gabriel Milito, pues apenas al minuto seis se encontró con una ventaja inesperada.

En su afán por cortar un servicio peligroso desde el costado derecho, el zaguero brasileño Eduardo Bauermann terminó incrustando el esférico en su propia portería para adelantar al Rebaño Sagrado.

Lejos de achicarse tras verse abajo en la pizarra, los Tuzos de Benjamín Mora adelantaron líneas y comenzaron a apedrear el rancho rojiblanco.

Al minuto treinta y siete, el propio Bauermann parecía lavar su error marcando el empate tras un tiro de esquina, pero el árbitro Fernando Hernández invalidó la acción vía VAR por una falta previa sobre Raúl Rangel.

La magia de Idrissi sentencia el duelo en el Hidalgo

Para la parte complementaria, el Guadalajara apostó por cuidar el botín mínimo, pero apenas al cuarenta y ocho recibió un auténtico balde de agua fría.

Oussama Idrissi controló dentro del área y definió con una vaselina llena de clase por encima de la estirada de Rangel, desatando la locura en las tribunas hidalguenses.

Con el envión anímico de su lado, los locales mantuvieron el pie en el acelerador frente a unas Chivas inoperantes que apenas generaron peligro en todo el complemento.

Cuando parecía que ambos clubes firmarían la igualada en el arranque de la serie, volvió a surgir la figura determinante del extremo marroquí en pleno tiempo de compensación.

Corría el minuto noventa y dos cuando Idrissi prendió un riflazo espectacular desde fuera del área que dejó sin oportunidad al guardameta visitante para firmar la voltereta definitiva.

Sin embargo, la euforia le jugó una mala pasada al héroe de la noche, quien perdió la cabeza al realizar gestos provocativos frente al banquillo tapatío.

El silbante no dudó en mostrarle la segunda tarjeta amarilla al noventa y cinco, dejando al Pachuca sin su pieza más desequilibrante para el duelo definitivo.

A ras de césped el osote de Bauermann y el primero de las @Chivas???



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Ahora, el Guadalajara deberá apelar a su condición de local y a la ventaja en la tabla este domingo en el Estadio Akron si quiere evitar un fracaso monumental.

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