Salomón Rondón vivió una auténtica odisea digna de película en la victoria de los Tuzos del Pachuca por 2-0 sobre los Diablos Rojos del Toluca, donde el artillero venezolano terminó consagrándose como campeón de goleo del torneo Apertura 2026.

Pero sobre todo, tuvo que remar contra corriente tras sufrir la anulación de tres anotaciones y cerrar la noche marcándole de penalti al delantero portugués Paulinho, quien terminó improvisando como portero.

¡Salomón Rondón le mete penal a Paulinho! Tras expulsión de Hugo González#SabadoFutbolero pic.twitter.com/exZyFDwoy5 — TUDN USA (@TUDNUSA) November 22, 2026

A sus 37 años de edad, el atacante sudamericano bien pudo haberse despachado con una histórica cuota de cuatro tantos en el triunfo hidalguense ante la escuadra escarlata.

Sin embargo, el silbante Jesús Rafael López Valle le invalidó tres celebraciones distintas por posición adelantada, dejándolo al borde de la desesperación antes de firmar su hazaña individual en la Liga MX.

¡El tercero tampoco vale para Salomón Rondón! Apenas está adelantado#sabadoFutbolero pic.twitter.com/S1TaA1s7cr — TUDN USA (@TUDNUSA) November 21, 2026

El calvario arbitral para el goleador de la Vinotinto comenzó muy temprano en el encuentro con anotaciones anuladas en los minutos 13, 23 y 35 por fuera de lugar. Entre las joyas inválidas destacó un golazo donde controló el esférico con el pecho para prenderlo de derecha directo al ángulo, además de un par de certeros remates de cabeza que habrían disparado todavía más sus registros.

Lejos de bajar los brazos ante tanta mala fortuna, Rondón mantuvo la puntería afinada para que Pachuca asegurara su boleto directo a la Liguilla gracias a su anotación y a otro tanto de Alan Bautista. Con el gol conseguido sobre la hora, el ariete venezolano alcanzó una impresionante marca de 17 dianas en 17 compromisos disputados para amarrar en solitario el título de rompe redes.

La cereza en el pastel de esta surrealista jornada llegó al minuto 89 tras una jugada accidentada en el área mexiquense. Luego de que el guardameta Hugo González viera la tarjeta roja por derribar a Mauricio Isais al intentar driblarlo, el atacante lusitano Paulinho tuvo que ponerse los guantes y asumir la responsabilidad bajo los tres postes ante la falta de cambios.

¡Metal le niega gol a Idrissi! Pachuca va por más goles#SabadoFutbolero pic.twitter.com/17VCiMkemW — TUDN USA (@TUDNUSA) November 22, 2026

Frente a su homónimo de goleo convertido en arquero improvisado, el Rey Salomón cobró la pena máxima con potencia hacia la esquina inferior derecha. Aunque Paulinho alcanzó a rozar el balón con las manos, la fuerza del disparo venció su estirada para sentenciar el marcador y convertir a Rondón en el primer bicampeón de goleo en toda la historia del Club Pachuca.

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