Pachuca despedaza al Atlas y pone en duda la capacidad de la oncena del Valdanito Crespo, luego de meterse con total autoridad a la cancha del Estadio Jalisco para propinarle un humillante e inapelable descalabro por 1-4 en las acciones de la Jornada 16 del torneo Apertura 2026.

El conjunto hidalguense desnudó por completo las graves carencias defensivas del cuadro rojinegro y exhibió las severas limitaciones tácticas de un proyecto que se enfila al cierre de la campaña regular sumido en una profunda crisis y con el timonel argentino en la cuerda floja ante la frustración de la fiel afición tapatía.

El planteamiento de la escuadra local sufrió un terrible cortocircuito apenas al minuto 5 del primer tiempo, cuando una veloz combinación de los visitantes por el sector izquierdo provocó un infortunado desvío del central Manuel Capasso, quien incrustó la esférica en su propia meta para decretar el cero por uno.

La ofensiva de los Tuzos mantuvo el acelerador a fondo y al minuto 12 amplió la ventaja con una soberbia jugada colectiva donde Salomón Rondón asistió a Oussama Idrissi, quien definió con un derechazo raso y colocado al poste lejano para poner el cero por dos en la pizarra.

El guardameta colombiano Camilo Vargas se convirtió en la figura de los Zorros durante la primera mitad al emplearse a fondo con espectaculares atajadas consecutivas ante los embates de Idrissi y un frentazo violento de Sergio Barreto, evitando que la goleada tomara proporciones catastróficas antes de la media hora de juego.

El partido entró en una tónica de ida y vuelta donde los dos arqueros lucieron sus reflejos, destacando una oportuna intervención del meta visitante Carlos Moreno al desviar del ángulo superior un potente remate de Adonis Frías que buscaba el descuento.

Para la parte complementaria, el bando tapatío saltó al terreno de juego con una postura completamente transformadora que encontró su recompensa al minuto 51, instante en el que Manuel Capasso pasó de villano a redentor tras cazar un balón suelto en el corazón del área chica y sacar un zapatazo derecho directo al ángulo para colocar el uno a dos con la validación del VAR.

El impulso anímico hizo retumbar las tribunas del coloso de la Calzada Independencia, e incluso se llegó a gritar el gol del empate por conducto de Monzón al 67′, pero el silbante Fernando Hernández de manera polémica anuló la acción.

Cuando el Atlas vivía su mejor momento sobre el césped, un craso error defensivo sepultó por completo sus aspiraciones al minuto 73, luego de que Juan Purata cometiera una clara infracción dentro del área sobre Eduardo Bauermann en una jugada a balón parado.

El experimentado ariete venezolano Salomón Rondón ejecutó la pena máxima con absoluta serenidad desde los once pasos, engañando a Camilo Vargas con un disparo colocado al poste inferior izquierdo para decretar el uno a tres y alcanzar su anotación número 16 en el certamen individual.

En el tiempo de compensación, al minuto 92, la escuadra de Pachuca le puso el candado definitivo al encuentro tras el cobro de un tiro de esquina donde la de gajos quedó muerta en el área chica, zona en la que el zaguero Eduardo Bauermann reaccionó con oportunidad para empujar el balón de pierna derecha al fondo de las redes.

Con este vergonzoso 1-4, los Zorros extendieron una alarmante racha negativa al registrar diez años sin poder vencer a los hidalguenses en condición de local, cerrando su participación en casa durante este torneo con un saldo de apenas dos victorias, dos empates y cuatro dolorosos descalabros.

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