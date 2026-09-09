Elías Montiel se harta de la banca y firma un millonario contrato con Atlas para el Apertura 2026

La directiva del Atlas dio un golpe de autoridad sobre la mesa y rescató de la banca a uno de los talentos con mayor proyección en el futbol mexicano al conseguir los servicios de Elías Montiel, una de las joyas de los Tuzos y que representa un movimiento audaz de la oficina de los rojinegros.

La operación no fue cualquier cosa, pues los Zorros sacaron la chequera de los millones para poner sobre la mesa 12 millones de dólares fijos más otros 3 millones en variables, una auténtica fortuna que terminó por seducir a la directiva hidalguense en el último suspiro del mercado de pases.

?[CONFIRMADO] Elías Montiel es nuevo refuerzo de Atlas.

*??El futbolista ya dio el sí y el club acordó el contrato con su agente. Llega de manera definitiva desde Pachuca y firma un vínculo a largo plazo. #TratoHecho pic.twitter.com/JDOwwYdbnj — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 9, 2026

El canterano azteca no dudó ni un segundo en dar el “sí” definitivo en cuanto la propuesta de los Zorros llegó a sus manos. Detrás de esta rápida negociación existe un trasfondo de vestidor bastante denso: el jugador arrastraba una profunda frustración debido a las pocas oportunidades y el rol secundario que le venía otorgando el director técnico Benjamín Mora.

Ante el temor de ver su carrera congelada en el banquillo, el contención prefirió romper el lazo y buscar un proyecto donde realmente valoraran sus condiciones, sobre todo porque no era entendible que Benjamín Mora desechara a un jugador que hace apenas seis meses era considerado material de exportación hacia el Viejo Continente.

?: El equipo Atlas cerró la negociación para adquirir al medio de contención, Elías Montiel, en 12 millones de dólares por el 80% del pase del jugador al club Tuzos del Pachuca. Montiel ha jugado 67 partidos de Liga Mx con cinco goles y nueve asistencias. Su contrato con los? pic.twitter.com/EfKXbVGmb5 — José Juan Vázquez (@josejuangelmx) September 10, 2026

Más allá de lo deportivo, este traspaso rompe con una barrera histórica de pantalón largo. Con la firma de Montiel, se destraban por completo ocho años de relaciones congeladas entre la cúpula del Atlas y el Grupo Pachuca, instituciones que no negociaban de forma directa desde el lejano 2018.

El poder del dinero y el deseo del futbolista por cambiar de aire forzaron a que ambas directivas volvieran a sentarse a la mesa para firmar el que ya es catalogado como uno de los movimientos más caros e inesperados del torneo.

Con esta incorporación, el cuadro tapatío no solo suma piernas frescas y dinámica a su medio campo para lo que resta del torneo, sino que también le propina un doloroso revés táctico a un rival directo del campeonato.

¡ATLAS TIRA LA CASA POR LA VENTANA POR ELÍAS MONTIEL! ???



El cuadro rojinegro desembolsará 12MDD más 3MDD en variables por el mediocampista ??



Negociazo de Grupo Pachuca ??? pic.twitter.com/eHVLj5pCsB — AS México (@ASMexico) September 9, 2026

A sus 20 años, el mediocampista llegará a Guadalajara con la consigna de ganarse un puesto titular de inmediato bajo las órdenes del cuerpo técnico, dejando atrás los malos tragos en la Bella Airosa y buscando convertirse en el nuevo motor y cerebro de los hilos rojinegros en la cancha del Estadio Jalisco.

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