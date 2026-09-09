Rafael Márquez se calza los tenis y empieza su labor de cancha en la selección mexicana

Al que madruga, Dios lo ayuda y bajo esa premisa, Rafael Márquez ya se amarró las agujetas para empezar su ciclo en el banquillo de la selección mexicana. Atrás quedaron los discursos solemnes, porque el estratega sabe que en este negocio el agua rinde poco y el tiempo vuela de noche.

Por ello, el nuevo timonel nacional no quiso perder un solo minuto de su gestión y decidió comenzar su gira de inspección en la que siempre será su casa, la madriguera de los Zorros del Atlas, con la firme intención de pasar báscula al talento local y armar los cimientos de su primera lista de seleccionados.

Así fue la visita de Rafael Márquez, DT de @miseleccionmx, a la Academia AGA del #Atlas. pic.twitter.com/75t62idAsT — San Cadilla (@SanCadilla) September 9, 2026

El cuartel general del conjunto rojinegro se convirtió en el escenario ideal para el primer acto de presencia del Káiser, quien llegó bien cobijado por Andrés Lillini y Duilio Davino para vigilar de cerca el entorno de la Liga MX.

La comitiva del Tricolor aprovechó las plataformas digitales del equipo nacional para presumir que la nueva era está oficialmente en marcha y que no van a cruzarse de brazos a esperar que los futbolistas de calidad caigan del cielo.

El plato fuerte del día fue una charla bastante tendida entre el estratega mexicano y el técnico argentino Hernán Crespo, donde compartieron puntos de vista, intercambiaron libretas sobre metodologías de trabajo y buscaron aceitar los canales de comunicación para que el club y la selección caminen de la mano.

¡INICIA SU GIRA POR LA LIGA MX! ?



Rafa Márquez, nuevo DT de la Selección Nacional, ha comenzado su recorrido por los clubes de la liga, siendo su primer destino el club donde comenzó su carrera: el Atlas.https://t.co/9smq5l9Nco pic.twitter.com/0rjUN9OlCX — MedioTiempo (@mediotiempo) September 9, 2026

La premura no es para menos, pues el trago amargo por la eliminación en los octavos de final de la pasada justa mundialista sigue estando fresco en el orgullo de la fanaticada azteca. El esperado estreno de Márquez en el banquillo tricolor ya tiene fecha en el calendario, pues el combinado nacional volverá a los terrenos de juego el próximo veintiséis de septiembre para medir fuerzas contra el siempre peligroso representativo de Colombia en la cancha de Baltimore.

Ese compromiso marcará el inicio de una exigente gira por la Unión Americana, donde el timonel azteca tendrá otros tres exámenes de alta intensidad frente a las escuadras de Perú, Estados Unidos y Chile, una serie de encuentros ideales para ver de qué cuero salen más correas.

Respecto a las caras que vestirán la playera verde en este nuevo proceso, el propio director técnico se encargó de calmar las aguas de forma anticipada durante una reunión privada. Para aquellos aficionados que esperan una sacudida total de plantel o que se corte la cabeza de medio mundo, Márquez confesó que su primera convocatoria mantendrá una línea muy similar a los veintiséis futbolistas que disputaron la pasada Copa del Mundo.

Rafael Márquez y su cuerpo técnico inician

con @AtlasFC visitas a clubes de la @LigaBBVAMX. ? pic.twitter.com/J64jAZnyZT — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 9, 2026

La idea central del cuerpo técnico es apostar por la continuidad y pulir la base que ya existe, evitando experimentos raros para que el equipo empiece a caminar con paso firme y devuelva la ilusión a la tribuna.

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