El Pachuca “afloja las cadenas” de Oussama Idrissi

Los Tuzos del Pachuca tuvieron una temporada llena de inestabilidades. Con un cambio de técnico después de la ronda regular, el conjunto azteca no pudo llegar a los cuartos de final del Apertura 2025. El club podría estar en medio de una reestructuración y parte de ella se basaría en la salida de una de sus figuras: Oussama Idrissi.

El delantero marroquí fue por varios torneos el principal objetivo de los “millonarios” del fútbol mexicano. A pesar de los intentos de ficharlo, los Tuzos del Pachuca pudieron retenerlo en su plantilla.

Sin embargo, para la próxima temporada Oussama Idrissi podría salir del club. Según los reportes de Raúl González de Minuto Final MX, los directivos del Pachuca estarían dispuestos a escuchar posibles ofertas por el marroquí.

“Existen altas posibilidades de que Oussama Idrissi abandone Pachuca, tanto la directiva como el jugador están abiertos a escuchar propuestas. Hasta ahora ningún equipo se ha acercado formalmente a presentar una oferta”, explica el reporte.

Ahora bien, la salida de Ousama Idrissi no será para nada barata. El delantero de 29 años tiene un vínculo con los Tuzos del Pachuca que finalizaría en junio de 2028. El futbolista nacido en Bergen op Zoom está valorado en $7.5 millones de dólares. Este es un alto valor para un fichaje interno dentro de la Liga MX.

Idrissi en México

Oussama Idrissi llegó al fútbol mexicano en septiembre de 2023. El futbolista marroquí firmó con los Tuzos del Pachuca después de haber jugado en España con el Sevilla y en Países Bajos con el Feyenoord. Desde su llegada, Idrissi ha llamado la atención de los “grandes” de la Liga MX.

Con la camiseta del Pachuca, Oussama Idrissi ya ha jugado 89 partidos. En poco más de 6,200 minutos dentro del campo, Idrissi ha marcado 14 goles y ha concedido 25 asistencias con el conjunto azteca.

Oussama Idrissi en el Apertura 2025

