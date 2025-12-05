Sorteo del Mundial 2026, en vivo: minuto a minuto para conocer cómo quedarán los grupos de la Copa del Mundo
Los 12 grupos del Mundial de 2026 serán definidos. Repasa cómo quedaron conformados los sectores para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá
Inicia la cuenta regresiva para el Mundial de 2026. Este viernes 5 de diciembre se desarrollará el sorteo del Mundial de 2026. México, Estados Unidos y Canadá serán las cedes de esta Copa de Mundo. Repasa cómo van quedando los grupos tras el sorteo que se celebra en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas (Kennedy Center) en Washington D. C., Estados Unidos.
Por primera vez, la FIFA estrenará este nuevo formato con la integración de 48 selecciones participantes. El primer cambio será detallado con los 12 grupos que se conformarán en esta ceremonia. El sorteo hace ver cada vez más cerca la Copa del Mundo.
En este minuto a minuto que te ofrece La Opinión podrás enterarte de todos los detalles del sorteo. 48 selecciones ya tendrán un escenario más claro de lo que será su participación en el Mundial de 2026. Argentina es el actual campeón, ¿alguna selección le quitará el trofeo a la Albiceleste de Lionel Messi? La primera ronda es fundamental para iniciar con pie derecho este torneo.
Minuto a Minuto del sorteo del Mundial de 2026
Bombo 2
En el segundo bombo estarán las selecciones mejores ubicadas del puesto 9 al 21 del Ranking FIFA.
Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.
Bombo 1
En el primer bombo estarán las selecciones de los países anfitriones y las 9 mejores selecciones posicionadas en el Ranking FIFA.
México, Canadá, EE. UU. (Anfitriones), Argentina, España, Francia, Brasil y Portugal.
Distribuciones en los Bombos
Para este sorteo habrá cuatro bombos. En cada uno de ellos estarán 12 selecciones. Aún faltan conocer 6 clasificados más que serán definidos en el repechaje internacional.
Carlo Ancelotti llega al lugar del sorteo
El seleccionador de Brasil es una de las principales figuras del fútbol de Conmebol. “Carletto” es un entrenador de renombre que busca amular sus éxitos a nivel clubes con Brasil.
Clasificados a la siguiente fase
A diferencia de los Mundiales anteriores, en esta ocasión tendrán opciones los mejores terceros. Las selecciones que queden en los dos primeros puestos de cada grupo pasarán directo a la siguiente ronda. Los ocho mejores segundos se sumarán a la ronda de dieciseisavos de final.
Nuevo formato para el Mundial de 2026
Esta Copa del Mundo de 2026 será la primera vez que iniciará con 48 selecciones en busca del trofeo. Este día se conformarán los 12 Grupos para el Mundial (Grupos de la A a la L).
Horarios y transmisión en Estados Unidos:
El sorteo iniciará a las 12:00 horas ET / 09:00 horas PT. Telemundo, Universo, Fox Sport serán los medios que transmitirán el sorteo. Vía Streaming también puede ser seguido a través de FIFA+.
Más cerca del Mundial: Sorteo de la fase de grupos
El sorteo de la Copa del Mundo de 2026 se desarrollará este viernes 05 de diciembre. El evento se llevará a cabo en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas (Kennedy Center) en Washington D. C., Estados Unidos. Este sorteo definirá a los 12 grupos que conformarán la primera ronda del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.