Sorteo del Mundial 2026, en vivo: minuto a minuto para conocer cómo quedarán los grupos de la Copa del Mundo

Inicia la cuenta regresiva para el Mundial de 2026. Este viernes 5 de diciembre se desarrollará el sorteo del Mundial de 2026. México, Estados Unidos y Canadá serán las cedes de esta Copa de Mundo. Repasa cómo van quedando los grupos tras el sorteo que se celebra en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas (Kennedy Center) en Washington D. C., Estados Unidos.

Por primera vez, la FIFA estrenará este nuevo formato con la integración de 48 selecciones participantes. El primer cambio será detallado con los 12 grupos que se conformarán en esta ceremonia. El sorteo hace ver cada vez más cerca la Copa del Mundo.

📍 Washington DC



Visit https://t.co/zJTWWlvUsi to find out where you can watch the Draw in your territory. pic.twitter.com/XaRSxiUmSy — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 5, 2025

En este minuto a minuto que te ofrece La Opinión podrás enterarte de todos los detalles del sorteo. 48 selecciones ya tendrán un escenario más claro de lo que será su participación en el Mundial de 2026. Argentina es el actual campeón, ¿alguna selección le quitará el trofeo a la Albiceleste de Lionel Messi? La primera ronda es fundamental para iniciar con pie derecho este torneo.

Minuto a Minuto del sorteo del Mundial de 2026