Mundial 2026: Así quedó el grupo D de Estados Unidos en la Copa del Mundo

Estados Unidos se enfrentará a Paraguay en el primer partido en Los Angeles Stadium, el 12 de junio

President Donald Trump smiles after drawing USA's name from a pot during the draw for the 2026 soccer World Cup at the Kennedy Center in Washington, Friday, Dec. 5, 2025. (Dan Mullan/Pool Photo via AP)

Estados Unidos abrirá ante Paraguay. Crédito: Dan Mullan | AP

Avatar de Reinaldo Oliveros

Por  Reinaldo Oliveros

La selección de Estados Unidos conoce a sus rivales de la fase de grupos tras quedar ubicada en el Grupo D del Mundial 2026.

Estados Unidos se enfrentará a: Paraguay, Australia y un equipo clasificatorio de UEFA, que se definirá entre Turquía, Kosovo, Eslovaquia y Rumania.

Historial de partidos entre Estados Unidos y el Grupo D del Mundial 2026

Estados Unidos tiene historial contra Paraguay en Mundiales, aunque no tiene contra Australia y el posible equipo que llegue a la Copa del Mundo de la clasificatoria de la UEFA.

El Team USMNT se enfrentó a la absoluta de Paraguay en la Copa del Mundo de 1930 y la derrotó 3-0 en la primera ronda del grupo.

Este ha sido el único partido en el que se han enfrentado en mundiales. Recientemente se midieron en una amistoso con victoria 2-1 a favor de EE.UU.

Estados Unidos también se enfrentó recientemente contra Australia en un amistoso. En ese encuentro también ganaron 2-1 con un doblete de Haji Wright, mientras que los oceánicos descontaron por vía de Jordan Bos.

El conjunto de Mauricio Pochettino deberá esperar al mes de marzo para conocer a su último rival de la fase de grupos de la próxima Copa del Mundo.

Así será el calendario del Grupo D de Estados Unidos en Mundial 2026

  • Estados Unidos vs. Paraguay – Los Angeles Stadium – Viernes 12 de junio
  • Australia vs. Clasificatoria UEFA – Place Vancouver – Sábado 13 de junio
  • Estados Unidos vs. Australia – Seattle Stadium – Viernes 19 junio
  • Paraguay vs. Clasificatoria UEFA – San Francisco Bay Area Stadium – Viernes 19 junio
  • Estados Unidos vs. Clasificatoria UEFA – Los Angeles Stadium – Jueves 25 de junio
  • Australia vs. Paraguay – San Francisco Bay Area Stadium – Jueves 25 de junio

Estados Unidos se medirá a un rival Conmebol, UEFA y de Oceanía, con una buena oportunidad de avanzar a las instancias eliminatorias.

