El grupo de México en el Mundial está definido, pero el responsable del arco aún no

A pocos meses del Mundial de 2026, México sigue teniendo muchas dudas en su arco. De igual forma como ocurrió en Qatar 2022, pero con los delanteros, en la Copa del Mundo de 2026 hay una fuerte lucha por salvaguardar la portería mexicana. Óscar Pérez, exarquero de El Tri, ofreció su punto de vista sobre este caso.

La selección mexicana quedó emparejada en el Grupo A junto a los conjuntos de Sudáfrica, República de Corea y el ganador Playoff UEFA D (Dinamarca, República Checa, Irlanda o Macedonia del Norte).

La disyuntiva surge por seguir en el camino de la experiencia o dar un paso al costado y comenzar a apostar por una nueva cara en el arco mexicano. El “Conejo” Pérez considera que, dentro del fútbol mexicano, el “Tala” Rangel mostró una mayor seguridad dentro del arco de las Chivas de Guadalajara. Esta es una alternativa hacia el segundo camino.

“Sí, lo veo más asentado con Chivas. Tuvo un lapso por ahí medio accidentado, que chocaba con sus compañeros, muchos detallitos y en este cierre de torneo lo vi más asentado“, sentenció Pérez en una entrevista para Fox Sports Radio.

Tala Rangel en el Apertura 2025

“Memo” Ochoa no es descartado

Óscar Pérez reconoció que la decisión de Javier Aguirre también va a depender de cómo actúen los porteros mexicanos que militan en la Liga MX en su lucha por un puesto. Una cosa es jugar para el club y otra muy distinta atajar en la selección. Guillermo Ochoa conoce mucho más la segunda opción.

“Va a depender mucho de los chicos, que puedan mostrar esa parte. Me parece que son muy buenos porteros. Memo sabemos lo que nos puede dar, trae cinco Mundiales encima, lo que le he dado a México, es de los mejores porteros que ha dado México. Yo creo que si él está jugando, está en ritmo, puede ser una buena opción“, agregó el exguardameta mexicano.

El “Conejo” Pérez es una voz más que capacitada para hablar de este tema. El guardameta legendario de Cruz Azul defendió el arco mexicano durante 55 partidos. De hecho, Pérez atajó en 8 partidos de Mundiales (4 en Corea-Japón 2002 y 4 en Sudáfrica 2010). Luego de la última Copa del Mundo de Pérez, Ochoa tomó el testigo.

“Yo empecé a percibir eso la última semana, que me tomaba un poquito más en cuenta. Javier es así, nos dijo que hasta el día del partido, iba a decidir quien jugaba (de ahora). Memo pasaba por una situación similar que los chicos, con algunos altibajos, tuvo algunos accidentes con algunas jugadas y eso va generando dudas“, recordó.

