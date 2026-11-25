Santiago Sandoval se ha convertido en la sensación del futbol mexicano y su explosivo rendimiento con las Chivas ya despertó el apetito de varios gigantes del viejo continente.

Entre los interesados destaca el Borussia Dortmund de Alemania, por lo que el joven atacante del “Rebaño Sagrado” tendría que meterle el acelerador a las clases de alemán ante una posible oferta.

El joven atacante rojiblanco aparece en la órbita del conjunto teutón como una de las apuestas más atractivas para reforzar su plantilla de cara al próximo mercado de transferencias.

De acuerdo con reportes surgidos desde territorio germano este miércoles, el canterano del Guadalajara figura en la lista de seguimiento prioritario para el proyecto deportivo que encabeza el entrenador Niko Kovac. Aunque todavía no existe una oferta formal sobre el escritorio de la directiva tapatía, el nombre del mexicano ya circula con fuerza en los despachos del Signal Iduna Park.

La directiva del cuadro amarillo lleva tiempo rastreando joyas en el mercado latinoamericano para potenciar su plantel con talento joven de proyección internacional. Ante la falta de consolidación inmediata de otras apuestas recientes como Kauã Prates y Justin Lerma, los visores del club alemán decidieron ampliar su radar hacia la Liga MX, encontrando en el futbolista del Rebaño Sagrado al perfil ideal.

El seguimiento hacia Sandoval no es obra de la casualidad, pues el delantero de apenas 19 años llamó la atención de los reclutadores europeos desde el pasado verano durante el Campeonato Mundial Sub-20. En dicha justa internacional, el atacante mexicano fue pieza fundamental para que el combinado nacional conquistara el título, firmando actuaciones que lo catapultaron de inmediato a la élite.

Tras debutar en el máximo circuito en julio de 2025, la evolución futbolística del hijo del recordado exjugador Luis Alonso Sandoval ha sido meteórica, tanto en su club como en selecciones nacionales. En cuestión de meses pasó de ser una promesa de fuerzas básicas a convertirse en titular indiscutible del Guadalajara y en un elemento habitual dentro de las convocatorias de la selección mayor de México.

??? Santiago Sandoval, de 19 años, estaría en la mira del Borussia Dortmund, Porto, PSV y Olympiakos. Por ahora no hay oferta formal por el canterano de Chivas. ? https://t.co/Zaaa9qisEn pic.twitter.com/oFBIoJVBEB — Publimetro México ? (@PublimetroMX) November 25, 2026

A su corta edad, el oriundo de Boca del Río ya presume cinco partidos internacionales con el representativo absoluto, dejando atrás de forma definitiva su etapa en categorías inferiores. Con la camiseta rojiblanca acumula cuarenta y nueve apariciones oficiales en el primer equipo, respaldadas por una producción ofensiva de doce anotaciones y cinco asistencias desde la campaña anterior.

Este impacto inmediato en el terreno de juego provocó que diversos intermediarios comenzaran a tocar la puerta de su entorno cercano para conocer a detalle su situación contractual. Si bien en las oficinas de Verde Valle todavía no ha sonado el teléfono con una propuesta oficial de club a club, su agente Manfredi Caleca ya ha sostenido acercamientos preliminares con emisarios europeos.

Las consultas realizadas al representante del futbolista se han centrado en su actualidad deportiva, sus condiciones personales y, sobre todo, los términos legales que lo vinculan actualmente con el cuadro tapatío. El interés desde el viejo continente es real, aunque por ahora se mantiene en la etapa de sondeos y análisis profundo antes de dar el paso definitivo hacia una negociación formal.

Otros pretendientes

Además del Borussia Dortmund, la lista de pretendientes que le siguen la pista al juvenil mexicano incluye a instituciones de primer nivel en distintas ligas europeas. En los Países Bajos, tanto el Feyenoord como el PSV Eindhoven mantienen reportes detallados de cada una de sus actuaciones en el futbol mexicano, buscando repetir fórmulas exitosas con talento azteca.

A la puja por los servicios del atacante del Guadalajara también se han sumado escuadras importantes de Portugal, como el FC Porto, además de otros conjuntos de Bélgica e Italia. Esta competencia entre clubes formadores y vendedores de Europa confirma que el futbolista rojiblanco atraviesa el mejor momento de su incipiente carrera profesional.

Uno de los puntos clave que facilita una eventual operación hacia el extranjero radica en la estructura del contrato vigente que une a Santiago Sandoval con el Club Deportivo Guadalajara. Aunque el vínculo laboral está firmado hasta junio de 2029, el documento incluye una cláusula de rescisión especial diseñada exclusivamente para facilitar su salto al futbol europeo.

A diferencia de lo que se especulaba semanas atrás en el entorno local sobre una supuesta negativa de la directiva para dejarlo salir, la realidad contractual abre una ventana muy accesible. Dicha cláusula estipula una tarifa fija de transferencia que oscila entre los doce y los catorce millones de euros, una cifra bastante manejable para el presupuesto de los equipos interesados.

Apoyo de Chivas

Por su parte, la cúpula directiva de las Chivas mantiene una postura de apertura y respaldo hacia el crecimiento profesional de sus futbolistas formados en casa. Tal como ocurrió hace unos meses con la salida de Armando González rumbo al extranjero, el club tapatío no le cerrará las puertas a Sandoval si llega una propuesta que cumpla con las expectativas deportivas y económicas.

En el plano estrictamente táctico, los informes elaborados por el área de inteligencia deportiva en Alemania destacan que el mexicano encajaría como anillo al dedo en el esquema de Niko Kovac. El estratega croata suele utilizar un sistema ofensivo que privilegia el dinamismo por detrás del centro delantero, una zona del campo donde el rojiblanco sabe explotar todas sus virtudes.

Los especialistas resaltan su notable flexibilidad posicional, su inteligencia para moverse sin balón entre las líneas defensivas y su explosividad para atacar los espacios a espaldas de los zagueros. Estas características lo convierten en un futbolista sumamente versátil, capaz de desempeñarse como media punta, extremo por cualquiera de los dos costados o segundo delantero.

Otro factor que juega a favor de una posible adaptación al futbol de la Bundesliga es la positiva experiencia previa que tiene el propio Niko Kovac dirigiendo a futbolistas mexicanos. Durante su exitosa etapa al frente del Eintracht Frankfurt, el entrenador tuvo bajo sus órdenes a Marco Fabián y a Carlos Salcedo, a quienes potenció hasta conquistar juntos la Copa de Alemania en 2018.

?? Dortmund have made informational inquiries about Santiago Sandoval, but a move from Guadalajara is not currently possible, people from his circle told RÉCORD.https://t.co/PxEUbD3rMO#BVB #Bundesliga — TransferFeed (@transferfeedcom) November 25, 2026

Aquel antecedente demuestra que el timonel conoce a la perfección la mentalidad, el carácter y las cualidades técnicas del jugador nacido en México, sabiendo cómo integrarlo a la exigencia física del balompié teutón. Ese conocimiento previo podría resultar determinante en caso de que el conjunto alemán decida acelerar las gestiones durante la próxima ventana de fichajes.

Por lo pronto, el juvenil de las Chivas se mantiene enfocado en cerrar de la mejor manera su participación en el torneo local, sabiendo que cada actuación es observada con lupa desde el otro lado del Atlántico. Con apenas diecinueve años, una cláusula accesible y el respaldo de su talento en la cancha, el futuro de Santiago Sandoval apunta cada vez más lejos de la Liga MX.

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