Cuando estés haciendo tus compras de Black Friday, haz una pausa y medita en esto: detrás de algunas de tus adquisiciones puede haber un comportamiento que termina afectando tus finanzas personales. De ser así, se trata de compras compulsivas y no estás solo.

Aunque no le sucede a todos, el problema aparece realmente cuando alguien pierde el control sobre sus decisiones, adquiere productos que no necesita y continúa gastando incluso cuando sabe que está perjudicando su economía.

Un estudio publicado en la revista científica Current Addiction Reports sobre los criterios del trastorno de compras compulsivas identifica características como la pérdida de control, el uso de las compras para regular las emociones y la continuidad de este comportamiento pese a sus consecuencias negativas.

Durante Black Friday, la presión por aprovechar una oferta antes de que desaparezca puede hacer más difícil reconocer estas conductas. Sin embargo, existen algunas señales que conviene tener presentes antes de continuar pasando la tarjeta.

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6 señales que lo confirman: estás gastando demasiado en Black Friday

1. Compras productos que no tenías previsto adquirir

Una de las primeras alertas aparece cuando comienzas a llenar el carrito con artículos que no estaban en tu lista. No importa si se trata de ropa, dispositivos electrónicos, productos para el hogar o accesorios, porque el descuento se convierte en la principal razón para comprarlos.

La pregunta deja de ser si necesitas ese producto y pasa a ser cuánto dinero puedes ahorrar al adquirirlo. Esta conducta puede provocar que termines gastando mucho más de lo que habías presupuestado.

2. Compras para mejorar tu estado de ánimo

Otra señal aparece cuando utilizas las compras como una forma de escapar del estrés, el aburrimiento, la tristeza o la ansiedad.

En estos casos, adquirir algo nuevo puede generar una sensación momentánea de satisfacción o alivio. Sin embargo, cuando esa emoción desaparece, puedes sentir nuevamente la necesidad de comprar otro artículo para experimentar la misma sensación.

3. Experimentas emoción y culpa

El entusiasmo por conseguir una oferta puede durar poco. Si después de completar una compra aparecen el arrepentimiento, la preocupación por el dinero gastado o la sensación de haber cometido un error, conviene prestar atención.

Este ciclo de emoción, compra y culpa puede repetirse durante toda la temporada de descuentos, especialmente cuando no existe un límite claro de gasto.

4. Ocultas tus compras o mientes sobre cuánto gastaste

Esconder paquetes, borrar notificaciones de compras, evitar revisar los estados de cuenta o minimizar las cantidades gastadas frente a familiares son comportamientos que pueden revelar que existe preocupación por las propias decisiones de consumo.

Cuando una persona siente que necesita ocultar sus adquisiciones para evitar discusiones o críticas, es importante analizar qué está ocurriendo.

5. Utilizas tarjetas de crédito para seguir comprando

Gastar dinero destinado al alquiler, los servicios, la alimentación u otras obligaciones para aprovechar las ofertas representa una señal financiera de alerta.

También puede ocurrir que recurras a varias tarjetas de crédito, financiamientos o sistemas de compra ahora y paga después para continuar adquiriendo productos.

El problema no es utilizar estos métodos de pago, sino comprometer dinero que no tienes disponible y asumir obligaciones que después no puedes cubrir.

6. Acumulas productos que nunca utilizas

Comprar varios artículos similares, guardar productos durante meses sin estrenarlos o perder rápidamente el interés por aquello que acabas de adquirir son otras señales que merecen atención.

En ocasiones, el objetivo de la compra no es utilizar el producto, sino experimentar la emoción de conseguirlo. Esta conducta puede terminar generando acumulación de objetos y un desperdicio considerable de dinero.

Para comenzar a combatir este tipo de adicción, especialmente cuando provocan deudas, conflictos familiares, angustia o dificultades para cumplir con tus responsabilidades, buscar orientación de un profesional de salud mental puede ser el camino más eficaz.

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