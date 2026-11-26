El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, lanzó una advertencia sobre las consecuencias que puede tener el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial (IA) en el equilibrio mundial de poder y reclamó a los gobiernos iniciar negociaciones para establecer reglas internacionales que permitan controlar sus riesgos. Durante la Cumbre Especial de Bridgetown sobre Seguridad de la IA, celebrada el 23 de noviembre en Barbados, el funcionario sostuvo que esta tecnología está impulsando “la mayor transferencia de poder en la historia de la humanidad”, debido a que su desarrollo y control se concentran cada vez más en un reducido grupo de compañías y personas.

Al concluir el encuentro, organizado conjuntamente por Naciones Unidas y el Gobierno de Barbados, Guterres pidió a los Estados miembros comenzar conversaciones para establecer un Marco Multilateral de Gestión de Riesgos de la IA. “Dicho simplemente, necesitamos una base común de seguridad para la IA”, expresó el secretario general, quien dejará el cargo a finales de diciembre.

La iniciativa busca establecer medidas de seguridad compartidas, métodos comunes de evaluación, salvaguardas, estándares claros y requisitos básicos de transparencia. También contempla mecanismos de supervisión independiente para los modelos avanzados y asistencia para que los países puedan aplicar esas disposiciones.

Guterres consideró que las actuales medidas de protección permanecen fragmentadas y que numerosos gobiernos están intentando responder a los problemas conforme aparecen, mientras las capacidades tecnológicas avanzan con mayor rapidez.

Speaking at the Security Council, @antonioguterres warns of the severe risks posed by artificial intelligence entering modern battlefields – and why the decision to use nuclear weapons must always remain with human beings alone. pic.twitter.com/PcZ2hk2IuH — UN News (@UN_News_Centre) November 24, 2026

El poder tecnológico se concentra en pocas empresas

En su intervención, el responsable de Naciones Unidas reconoció que la inteligencia artificial ofrece oportunidades importantes para fortalecer los sistemas de salud, acelerar los descubrimientos científicos, transformar la educación, mejorar las previsiones meteorológicas e impulsar el desarrollo sostenible. Sin embargo, advirtió que los beneficios no deben ocultar los peligros de utilizar sistemas digitales sin controles suficientes.

Los recientes apagones tecnológicos y ciberataques, señaló, han demostrado las vulnerabilidades de las infraestructuras digitales de las que dependen gobiernos, empresas y ciudadanos. A ello se suma que algunos sistemas de IA pueden comportarse de maneras “que ni siquiera sus desarrolladores siempre anticiparon”. “Tenemos la responsabilidad de tomar esas advertencias en serio. No para frenar la innovación ni difundir el miedo. Sino para garantizar que nuestra capacidad de gestionar esta tecnología mantenga el ritmo de la propia tecnología”, afirmó.

Durante una conversación con la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, Guterres explicó que el poder mundial está cambiando de manos: anteriormente se desplazaba principalmente entre países, pero ahora también está pasando de los Estados y las instituciones gubernamentales hacia un pequeño número de corporaciones e individuos. A su juicio, las instituciones internacionales creadas después de la Segunda Guerra Mundial, incluida la ONU, no están suficientemente preparadas para responder a esta transformación.

Por ello, defendió una reforma profunda de la gobernanza global y sostuvo que Naciones Unidas tiene legitimidad para encabezar las conversaciones, al ser el organismo donde están representados todos los países. Recordó que, durante el primer Diálogo Global sobre Gobernanza de la IA, celebrado en julio, 111 países participantes nunca habían intervenido anteriormente en debates sobre esta tecnología.

La ONU advierte que la IA está impulsando "la mayor transferencia de poder en la historia de la humanidad".https://t.co/MNA5qvOer0 — Noticias ONU (@NoticiasONU) November 23, 2026

Barbados reclama un botón de emergencia para la IA

Otro de los asuntos centrales fue la utilización militar de la inteligencia artificial. Guterres advirtió que las capacidades para convertir esta tecnología en instrumentos bélicos están concentradas en dos países y un grupo limitado de empresas. El secretario general reiteró su respaldo a la prohibición de las armas autónomas, al considerar inaceptable que una máquina pueda decidir por sí misma a quién matar, dónde hacerlo y por qué motivo.

“La idea de que una máquina pueda matar personas, eligiendo a quién matar, dónde matar y las razones para hacerlo, es absolutamente inaceptable”, manifestó. Por su parte, Mottley defendió que los países pequeños también tengan capacidad para intervenir en las decisiones internacionales sobre seguridad tecnológica. Advirtió que estas naciones frecuentemente quedan fuera de las discusiones donde se establecen normas que posteriormente deben cumplir.

La primera ministra respaldó que los gobiernos puedan exigir un mecanismo de emergencia para interrumpir el acceso a los modelos de IA cuando representen un peligro. “Tiene que ser una condición de venta que aquello que le estoy comprando me permita decir: basta. No más”, señaló al responder sobre la posibilidad de desconectar un sistema que, por ejemplo, pudiera utilizarse para piratear un banco.

“Los peligros son evidentes: tecnología sin rendición de cuentas, capacidades sin salvaguardas y poder sin responsabilidad”, señaló Guterres. Crédito: Víctor Escribano/ Archivo | EFE

También planteó que las empresas desarrolladoras asuman responsabilidades por los daños que puedan ocasionar sus agentes de inteligencia artificial. En el encuentro también participaron representantes de la industria tecnológica y líderes internacionales. Mediante un mensaje en video, el presidente francés, Emmanuel Macron, informó que el Llamamiento de París para la Seguridad de la IA ya contaba con las firmas de 18 jefes de Estado y de Gobierno, así como de 11 dirigentes de la industria. Propuso que aceptar sus principios sea una condición para acceder a determinados mercados.

Brad Smith, vicepresidente y presidente de Microsoft, reconoció que la inteligencia artificial avanza “más rápido que la velocidad de la seguridad”, aunque defendió acelerar su implementación, particularmente en los países del hemisferio sur.

Guterres también propuso crear un Fondo Mundial para el Desarrollo de Capacidades en IA, destinado a reducir las diferencias entre naciones y permitir que cada gobierno evalúe la seguridad de estos sistemas en sus propios contextos culturales y lingüísticos. Como respaldo a esa propuesta, destacó un informe del Panel Científico Internacional Independiente sobre IA, publicado el domingo, que identifica dificultades en el funcionamiento de los modelos en idiomas distintos de los más utilizados.

El integrante del panel Vukosi Marivate, de la Universidad de Pretoria, advirtió que los sistemas pueden ser menos seguros y ofrecer resultados deficientes en numerosas lenguas africanas y criollos del Caribe.

Guterres insistió en que la seguridad debe avanzar al mismo ritmo que la innovación y que los beneficios de esta tecnología deben distribuirse de manera equitativa. “Garanticemos que la inteligencia artificial sea moldeada por la humanidad, con la humanidad y para toda la humanidad”, concluyó.

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