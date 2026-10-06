Estudio reveló que uso de la IA podría generar una brecha laboral en los próximos años

De acuerdo con un estudio realizado entre enero y marzo de este año por Gallup, Jobs for the Future y The Families & Workers Fund, reveló que cada vez más trabajadores que implementan la inteligencia artificial en sus actividades laborales están obteniendo mayores ventajas que quienes aún no la usan, lo que advierte de una posible brecha para los próximos años.

Según el informe, denominado “Estudio sobre la calidad del empleo en Estados Unidos”, los trabajadores que están usando la IA tienen mayor creatividad y rapidez en sus desempeños laborales. Según los datos, más del 60% de los encuestados afirmaron que les ayuda con sus tareas y un 50% señala que les permite ser más creativos.

Aunque un 40% de los encuestados por Gallup aseguró que el uso de la IA les permite entregar un trabajo de mayor calidad y dedicar más tiempo a otras actividades, los beneficios de implementar estas herramientas no se están distribuyendo equitativamente entre todos los trabajadores.

Al respecto, Molly Blankenship, vicepresidenta asociada de estrategia e impacto en Jobs for the Future y directora del estudio, comentó que “los principales beneficios que la gente menciona que la IA les aporta en el lugar de trabajo son la capacidad de realizar su trabajo más rápido, terminarlo y completarlo con mayor rapidez”, dijo.

¿Quiénes tienen mayores ventajas?

La investigación destaca que un 40% de los graduados universitarios tienen más probabilidades de usar la IA a diario que aquellos que no cuentan con títulos de educación superior (17%).

Blankenship señaló en el análisis que la investigación revela que las personas con empleos de mayor calidad tienen más probabilidades de estar satisfechas en el trabajo y menos probabilidades de tener intenciones de renunciar, por lo que se observa una fuerte correlación entre las personas que utilizan IA y las que ya tienen empleos de calidad, expresó.

Los datos mostraron que un 67% de las personas que habitualmente usaban la IA eran más propensas a soluciones creativas frente al 39% de las que no la usaban. “Si tenemos personas más satisfechas, más capaces de completar sus tareas, más capaces de concentrarse en los aspectos interesantes, etc., entonces eso es algo bueno y algo que debemos promover y hacer lo más accesible posible”, dijo Blankenship.

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