Si un paquete que estás esperando finalmente aparece como “entregado” y nunca llegó a tu casa, no pienses de inmediato que se ha perdido o fue robado. En jornadas ajetreadas como Black Friday pueden ocurrir este tipo de situaciones, pero lo más importante es actuar de inmediato.

La temporada navideña, debido al alto volumen de pedidos, las entregas pueden presentar retrasos o inconvenientes, al tiempo de que los sistemas cometan errores en el seguimiento de un paquete. De hecho, Amazon suele advertir a sus clientes que sus envíos pueden aparecer como “entregados” hasta 48 antes de que realmente haya llegado al destino.

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¿Tu paquete no llegó? Lo que debes hacer ahora

Lo primero es comprobar que la dirección de envío sea correcta y que el número de seguimiento corresponda a la compra. Después, revisa alrededor de la vivienda: porche, garaje, patio trasero, puertas laterales, buzón y cualquier lugar protegido de la vista desde la calle.

Si vives en un edificio, pregunta en la recepción, conserjería o administración si alguien recibió el paquete. También consulta con familiares y vecinos, pues el repartidor pudo dejarlo con otra persona.

Revisa las fotografías de entrega y las notificaciones del transportista. Si utilizas un casillero o buzón comunitario, comprueba si dejaron una llave o un aviso para retirar el envío.

Amazon, por ejemplo, recomienda esperar hasta 48 horas cuando el pedido figura como entregado, ya que algunos paquetes llegan después de que se actualiza el seguimiento. En el caso del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), si transcurrió más de un día hábil postal desde el registro de entrega y todavía no aparece, puedes solicitar ayuda a la oficina postal local.

¿Cómo reclamar a la tienda o a la empresa de envíos?

Si no encuentras el pedido, guarda una captura de pantalla del seguimiento, el comprobante de compra y cualquier notificación relacionada con la entrega. Luego, comunícate con la tienda o plataforma donde realizaste la compra y explica que el paquete aparece como entregado, pero no lo recibiste.

Solicita que revisen el caso y proporcionen la prueba de entrega disponible, como una fotografía, hora, ubicación o firma. Es importante presentar el reclamo por escrito y conservar el número de caso y las respuestas recibidas.

También puedes reportar el paquete directamente al transportista. FedEx permite hacerlo desde su página de seguimiento, mediante la opción Manage Delivery y luego Report Missing Package. Al completar el formulario, asigna un número de caso para dar seguimiento.

Por su parte, UPS recomienda iniciar una investigación por pérdida cuando el envío no aparece. La compañía aconseja hacerlo dentro de los 30 días posteriores a la fecha prevista de entrega. Con USPS puedes presentar una solicitud de servicio ante la oficina postal correspondiente.

Si el vendedor no ofrece una solución, solicita formalmente un reembolso o el envío de un reemplazo. De hecho, la Comisión Federal de Comercio (FTC) también recomienda contactar primero al vendedor.

Si el producto nunca llegó y el cargo aparece en el estado de cuenta de tu tarjeta de crédito, puedes disputar la transacción. Para proteger tus derechos, la FTC señala que debes presentar la disputa dentro de los 60 días posteriores al envío del primer estado de cuenta que muestra el cargo.

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