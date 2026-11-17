La elección correcta del pavo de Thanksgiving es crucial para la cena de esta celebración. Las preguntas más frecuentes cuando se compra en el supermercado son: ¿conviene comprarlo fresco o congelado?, ¿qué tamaño se necesita? y ¿vale la pena pagar más por uno orgánico o de corral?

Antes de decidir, es importante revisar algunos detalles que pueden influir tanto en el resultado de la comida como en la seguridad de los alimentos. Te compartimos algunos consejos que te ayudarán a hacer una buena compra.

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5 claves para comprar el mejor pavo de Thanksgiving

1. Calcula el tamaño según el número de invitados

Una referencia práctica es comprar aproximadamente 450 gramos por persona. Esta cantidad contempla los huesos y permite calcular las porciones sin quedarse corto. Si quieres guardar sobras para los días siguientes, puedes comprar un ejemplar un poco más grande.

En el caso de que sea una reunión más pequeña, una pechuga puede resultar más conveniente que un ave completa.

2. Decide entre un pavo fresco o congelado

Ninguna de las dos opciones es necesariamente mejor, ya que depende de cuándo piensas cocinarlo. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) recomienda comprar un pavo fresco si lo llevarás a casa uno o dos días antes de prepararlo.

Asimismo, el congelado es una alternativa práctica si quieres comprar con varias semanas de anticipación. Su principal ventaja es que permite planificar la compra, pero debes calcular el tiempo de descongelación en el refrigerador.

3. Revisa el empaque y el estado del producto

Asegúrate que el envoltorio esté intacto, sin perforaciones, roturas ni fugas de líquido. También verifica que no haya señales de descongelación y que el producto esté almacenado en las condiciones de refrigeración o congelación correspondientes.

4. Compara las etiquetas de crianza

Palabras como orgánico, free-range (acceso al exterior) y sin antibióticos describen características diferentes. Un pavo con certificación orgánica del USDA debe cumplir normas específicas sobre alimentación y crianza, entre ellas el acceso al aire libre y la prohibición de antibióticos.

Mientras tanto, la indicación free-range se relaciona con el acceso de las aves al exterior. Estas etiquetas pueden ayudarte a elegir según tus preferencias, pero no garantizan automáticamente que la carne sea más sabrosa o tierna.

5. Revisa las soluciones añadidas

Algunos pavos vienen preparados con agua, sal y otros ingredientes para ayudar a conservar la humedad durante la cocción. Otros se comercializan sin esas soluciones añadidas.

Lee la etiqueta para identificar expresiones como basted, self-basting o contains up to…% of a solution. Si eliges uno prebrinado o con solución añadida, ten presente que puede contener más sodio y quizá necesite menos sal durante la preparación. Si prefieres controlar los condimentos desde el principio, busca uno sin soluciones agregadas.

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