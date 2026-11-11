¿Vale la pena comprar un iPhone durante Black Friday? Lo que debes saber

Comprar un iPhone durante la jornada del Black Friday parece ser la mejor idea del año, pero al tratarse de una tecnología de alta gama, es probable que muchas “ofertas” no representen en ahorro real. En este sentido, debes abrir bien los ojos.

La respuesta a la pregunta clave, si merece la pena o no, depende principalmente del modelo que quieras, del precio que encuentres y de las condiciones que acompañen la oferta. En Estados Unidos, las oportunidades pueden aparecer tanto en grandes tiendas como en distribuidores y compañías telefónicas.

Lee también: Walmart anuncia tres eventos de ofertas: las fechas de Black Friday y quiénes comprarán antes

¿En qué casos sí conviene comprar un iPhone en Black Friday?

Una de las mejores oportunidades suele estar en los modelos de generaciones anteriores. Cuando Apple presenta una nueva línea, los distribuidores pueden rebajar los teléfonos de años previos para dar salida a sus inventarios.

También vale la pena revisar las ofertas de las operadoras. AT&T, T-Mobile y Verizon suelen ofrecer créditos por entregar un teléfono usado, cambiarse de compañía o contratar determinados planes. En algunos casos, el descuento anunciado puede alcanzar una parte considerable del precio del equipo.

No obstante, hay que leer la letra pequeña. Algunas promociones se aplican mediante créditos mensuales durante 24 o 36 meses, por lo que el ahorro no se recibe de una sola vez. Si el cliente cancela la línea, cambia de plan o liquida anticipadamente el financiamiento, podría perder los créditos pendientes y tener que pagar el saldo del teléfono.

No conviene asumir que la tienda oficial de Apple tendrá las rebajas más grandes

La compañía suele apostar por promociones con tarjetas de regalo para futuras compras, en lugar de reducir directamente el precio de sus teléfonos.

En este sentido, comparar el costo final en Apple con el de comercios como Best Buy, Walmart y otros distribuidores autorizados puede ayudar a encontrar una oferta más atractiva. También es importante comprobar si el precio anunciado exige una activación, una nueva línea o la entrega de un dispositivo usado.

En cuanto a los modelos más recientes, como el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, es posible encontrar promociones de financiamiento o intercambio, pero no necesariamente descuentos directos importantes. Si el objetivo es ahorrar, puede ser más conveniente mirar una generación anterior.

También puedes considerar un iPhone reacondicionado. Apple vende dispositivos reacondicionados certificados que pasan por pruebas funcionales, incluyen batería y carcasa exterior nuevas en el caso de los equipos iOS y cuentan con una garantía limitada de un año. Es una alternativa para gastar menos y sin acudir a vendedores desconocidos.

En definitiva, sí vale la pena comprar un iPhone durante Black Friday cuando el ahorro es real, el modelo responde a tus necesidades y las condiciones de la oferta son claras. Y pon atención a los accesorios de Apple, porque esos productos sí que podrían acabar con un buen descuento.

Te puede interesar:

· La pantalla Nanomatte se roba el protagonismo en la Amazon Alexa Tablet 12 Pro

· Apple TV 4K 2026: ¿Vale la pena comprarlo?

· Mejores empresas para enviar regalos a México desde Estados Unidos: cómo comparar precio y servicio