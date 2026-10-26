La pantalla Nanomatte se roba el protagonismo en la Amazon Alexa Tablet 12 Pro

La Amazon Alexa Tablet 12 Pro concentra su atractivo en una combinación bastante concreta de pantalla grande, funciones de productividad y acceso completo a Google Play. Su versión Nanomatte añade el ingrediente más interesante, un tratamiento del cristal diseñado para reducir los reflejos y facilitar la lectura en espacios iluminados.

La propuesta también incluye Android 16, configuraciones de hasta 16 GB de RAM y herramientas de Alexa+ integradas en el sistema. Todo apunta a una tableta pensada para acompañar varias actividades del día, desde revisar documentos y tomar apuntes hasta ver una serie o consultar dispositivos del hogar inteligente.

Qué ofrece la pantalla Nanomatte

La pantalla tiene aproximadamente 12 pulgadas, resolución de 2800 por 1840 píxeles y una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz. La resolución aporta definición al texto y las imágenes, mientras los 120 Hz permiten mostrar desplazamientos más suaves en la interfaz y las aplicaciones compatibles.

El formato 3:2 merece atención porque proporciona una superficie aprovechable para leer documentos y trabajar con ventanas abiertas una al lado de la otra. Es una elección coherente con una tableta que quiere servir para algo más que reproducir películas, especialmente cuando toca consultar información mientras se escribe.

Amazon ofrece una pantalla convencional y otra con Nanomatte, un acabado antirreflejos trabajado directamente sobre el cristal. Su utilidad se entiende con una situación cotidiana, intentar leer junto a una ventana y encontrarse con el reflejo de la habitación sobre el contenido.

Para reducir ese problema, Amazon desarrolló con Corning un proceso de fotolitografía que graba una textura microscópica alineada con los píxeles. La intención es dispersar los reflejos de manera controlada y conservar la precisión del color y el detalle, según la explicación del fabricante.

El beneficio esperado es una pantalla menos condicionada por las luces y ventanas cercanas, algo especialmente relevante para leer, revisar apuntes o trabajar durante periodos prolongados. Conviene entender el alcance de la tecnología, que reduce los reflejos sin convertir el panel LCD en una pantalla de tinta electrónica.

La superficie Nanomatte también añade fricción al utilizar el lápiz digital, buscando una sensación más cercana a escribir sobre papel. Para quien acostumbra subrayar archivos PDF o tomar notas a mano, ese detalle tiene más interés práctico que una especificación llamativa en la caja.

La aplicación Kindle completa esta orientación hacia la lectura con temas de visualización, reducción de luz azul y un modo que silencia las notificaciones. Son funciones útiles para concentrarse, aunque su presencia no debe interpretarse como una garantía de comodidad visual idéntica para todas las personas.

Procesador, RAM y almacenamiento disponibles

La plataforma de hardware utiliza un procesador MediaTek de ocho núcleos, fabricado en cuatro nanómetros, con una frecuencia máxima de 3.25 GHz y gráficos Arm Mali-G720. Sobre el papel, es una configuración ambiciosa dentro del catálogo de Amazon, orientada a multitarea, juegos y entretenimiento.

La compañía anuncia un procesamiento casi tres veces más rápido y gráficos hasta nueve veces más veloces que en sus tabletas anteriores. Es importante mantener el contexto de esas cifras, que describen una comparación del fabricante con sus propios modelos y no una ventaja automática frente a cualquier rival.

La elección de memoria queda dividida en dos configuraciones principales, 8 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento y 16 GB de RAM con 256 GB. La alternativa de mayor capacidad forma parte de la oferta Nanomatte.

La diferencia merece explicarse sin enredos. La RAM funciona como espacio de trabajo para las aplicaciones abiertas, mientras el almacenamiento guarda documentos, fotografías, juegos y descargas. Por eso, más RAM puede ayudar al manejar varias tareas simultáneas, pero no reemplaza la necesidad de tener espacio disponible para los archivos.

También cambia la tecnología de almacenamiento. La versión de 128 GB utiliza UFS 3.1 y la de 256 GB incorpora UFS 4.0. Este último estándar ofrece una base más rápida para las operaciones de lectura y escritura, aunque la respuesta final también depende del procesador, las aplicaciones y la optimización del sistema.

Hay un punto decisivo para la compra, el almacenamiento no se puede ampliar mediante una tarjeta microSD. Si acostumbras descargar temporadas completas, instalar juegos grandes o conservar muchos archivos, conviene calcular ese espacio antes de elegir la configuración.

La autonomía anunciada alcanza hasta 16 horas de reproducción de video y hasta 20 horas de lectura en el modo Kindle, siempre bajo las condiciones contempladas por Amazon. Son referencias del fabricante que no deben trasladarse directamente a una jornada con videojuegos, videollamadas y brillo elevado.

Para el entretenimiento, el equipo incorpora cuatro altavoces con Dolby Atmos y conectividad Wi-Fi 6E. La conexión puede aprovechar redes de 6 GHz, siempre que el router y las condiciones de la red sean compatibles.

Cámaras y funciones de Alexa+

La cámara trasera de 13 megapíxeles incluye enfoque automático, mientras la frontal de 8 megapíxeles utiliza enfoque fijo. La primera ofrece una herramienta práctica para capturar documentos o imágenes ocasionales; la segunda concentra su utilidad en reuniones, clases y llamadas familiares.

El enfoque automático trasero permite ajustar la nitidez según la distancia del objeto. La cámara frontal requiere prestar más atención a la posición desde la que se realiza la llamada. En cualquier caso, los megapíxeles no bastan para determinar la calidad fotográfica, que también depende de la iluminación, la óptica y el procesamiento.

Uno de los cambios más relevantes aparece en Android 16 y el acceso completo a Google Play. Aplicaciones como YouTube, Gmail, Google Docs y Netflix están disponibles junto con los servicios de Amazon, lo que amplía las posibilidades de trabajo y entretenimiento respecto al enfoque de las antiguas Fire.

Alexa+ añade ayuda por voz, control del hogar inteligente y funciones relacionadas con lo que aparece en pantalla. Entre los ejemplos planteados por Amazon está consultar un calendario deportivo y pedir que se incorporen los encuentros a la agenda, incluyendo la detección de conflictos de horario.

El acceso de Alexa+ al contenido de la pantalla está desactivado por defecto y requiere autorización del usuario. Cuando se utiliza, aparece un indicador visual, y la función puede deshabilitarse desde la configuración.

La productividad se amplía con el Pro Keyboard de $149.99 dólares y el Pro Pen de $89.99 dólares, vendidos por separado. El teclado se conecta magnéticamente sin emparejamiento Bluetooth, mientras el lápiz reconoce 4096 niveles de presión, detecta la inclinación y admite carga inalámbrica al acoplarse al dispositivo.

El precio parte de $499.99 dólares con pantalla convencional y $549.99 dólares con Nanomatte; la edición Nanomatte con 16 GB de RAM y 256 GB figura en $679.99 dólares. Antes de comprar, vale la pena sumar los accesorios necesarios y comprobar las condiciones de Alexa+. La pantalla antirreflejos puede justificar especial atención si leer, escribir y trabajar cerca de una ventana forman parte de tu rutina.

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