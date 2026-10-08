Amazon presenta sus nuevas tablets con Alexa+ y Google Play desde $229.99 dólares

Amazon acaba de presentar una nueva familia de tablets que lleva su asistente de inteligencia artificial al centro de la experiencia. Las Amazon Alexa Tablet 12 Pro, Alexa Tablet 11 y Alexa Tablet 8 llegan con integración nativa de Alexa+, cuerpos de aluminio y acceso a Google Play.

La novedad tiene bastante más recorrido que un cambio de nombre. Estos dispositivos utilizan Android y permiten descargar aplicaciones como YouTube, Netflix, Gmail y Google Docs desde la tienda de Google. Amazon explicó que se trata de una línea nueva, con hardware y sistema operativo propios de esta generación, y no de un simple cambio de marca de las Fire Tablet.

La propuesta combina entretenimiento, lectura y herramientas para trabajar, con Alexa+ disponible mediante la voz o un botón en pantalla. El detalle más llamativo es que el asistente puede recibir permiso para analizar lo que estás viendo y ofrecer ayuda relacionada con ese contenido. Así, la conversación con la tablet puede partir de una página abierta, sin tener que explicar todo desde cero.

Qué pueden hacer las nuevas tablets de Amazon con Alexa+ integrado

Alexa+ está incorporado en los tres modelos de forma nativa. Basta con decir “Alexa” o tocar el botón “Ask Alexa” para hacer preguntas, solicitar ayuda o controlar dispositivos compatibles del hogar inteligente. La integración permite acceder al asistente directamente desde la experiencia de uso de la tablet.

La función On-Screen Intelligence añade una capa de contexto. Con autorización del usuario, Alexa+ puede observar el contenido mostrado en pantalla y responder preguntas sobre él. Amazon pone como ejemplo una lista de rutas de senderismo, sobre la que puedes preguntar qué recorrido encaja mejor contigo. La intención es reducir los pasos entre encontrar información y utilizarla para tomar una decisión.

Ese acceso a la pantalla está desactivado de forma predeterminada. Cuando se utiliza, aparece un indicador visual que permite identificar cuándo está activo. Es un detalle importante en una función que necesita acceder al contenido que estás consultando para ofrecer respuestas contextualizadas.

También conviene aclarar qué incluye la compra. El acceso a Alexa+ específico para estas tablets está incluido, mientras que la experiencia completa en otros dispositivos Alexa compatibles requiere una membresía Prime o una suscripción independiente al servicio. Esa diferencia resulta relevante para quien quiera extender el asistente al resto de su ecosistema.

Amazon Alexa Tablet 12 Pro, 11 y 8 y sus especificaciones técnicas

La Alexa Tablet 12 Pro encabeza la familia con una pantalla de 12 pulgadas, una densidad de 280 píxeles por pulgada y una tasa de refresco de hasta 120 Hz. Su relación de aspecto 3:2 ofrece un formato pensado para leer, consultar documentos y trabajar con varias ventanas. El cuerpo de aluminio tiene un grosor de 6,5 milímetros.

En su interior incorpora un procesador MediaTek Dimensity 8400. La configuración inicial combina 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, y existen opciones superiores con hasta 16 GB de memoria RAM. También cuenta con Wi-Fi 6E, cuatro altavoces compatibles con Dolby Atmos y una autonomía anunciada de hasta 16 horas de reproducción de video. Estas cifras de batería corresponden a las estimaciones de Amazon y pueden variar según el uso.

La versión Nanomatte añade un acabado de pantalla antirreflejos desarrollado con Corning. Su objetivo es reducir los reflejos, una característica especialmente interesante al leer o trabajar en lugares con mucha iluminación. Amazon ofrece este acabado desde la configuración de 128 GB, por lo que no hace falta elegir la mayor capacidad para acceder a él.

El modelo Pro también admite un teclado con trackpad y un lápiz digital, vendidos por separado. El Pro Keyboard se conecta sin emparejamiento Bluetooth, mientras que el Pro Pen incorpora sensibilidad a la presión y carga inalámbrica. Ambos accesorios se acoplan magnéticamente y amplían las posibilidades para escribir, tomar notas o utilizar varias aplicaciones.

La Alexa Tablet 11 apuesta por una pantalla de 11 pulgadas con resolución 2.5K, 276 píxeles por pulgada y refresco de 90 Hz. Su formato 16:10 está orientado al consumo de contenido, acompañado por dos altavoces Dolby Atmos. Incluye 8 GB de RAM, opciones de 64 o 128 GB de almacenamiento y hasta 15 horas de reproducción de video, según Amazon.

La Alexa Tablet 8 es la más compacta. Su pantalla mide 8.7 pulgadas y el dispositivo pesa 329 gramos, con un diseño pensado para sostenerlo con una mano. La configuración inicial dispone de 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Amazon la orienta a la lectura, la navegación y el streaming fuera de casa.

La lectura recibe atención en toda la gama. Al abrir Kindle, la experiencia puede silenciar notificaciones, reducir la luz azul y ofrecer tres temas visuales, incluido uno en escala de grises. Amazon anuncia hasta 20 horas de lectura en los modelos de 11 pulgadas y Pro, y hasta 19 horas en el compacto. El Pro Pen permite además realizar anotaciones que se sincronizan con aplicaciones Kindle compatibles y Kindle Scribe.

Cuánto cuestan las Amazon Alexa Tablets y cuándo salen a la venta

Los siguientes precios corresponden al mercado estadounidense y a las configuraciones indicadas. Las reservas se abren el 8 de octubre y los envíos comienzan el 14 de octubre en Estados Unidos, Canadá y México. La llegada a España, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia está prevista para el 19 de octubre.

Amazon Alexa Tablet 8 desde $229.99 dólares . La versión inicial incluye pantalla de 8.7 pulgadas, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Se ofrece en los colores Graphite, Rosette y Teal.

. La versión inicial incluye pantalla de 8.7 pulgadas, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Se ofrece en los colores Graphite, Rosette y Teal. Amazon Alexa Tablet 11 de 64 GB por $329.99 dólares . Combina pantalla 2.5K de 11 pulgadas, refresco de 90 Hz y 8 GB de RAM. Sus colores son Graphite, Amethyst y Matcha.

. Combina pantalla 2.5K de 11 pulgadas, refresco de 90 Hz y 8 GB de RAM. Sus colores son Graphite, Amethyst y Matcha. Amazon Alexa Tablet 11 de 128 GB por $379.99 dólares . Amplía el almacenamiento manteniendo las características principales del modelo de 64 GB.

. Amplía el almacenamiento manteniendo las características principales del modelo de 64 GB. Amazon Alexa Tablet 12 Pro con pantalla estándar desde $499.99 dólares . La configuración de entrada dispone de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, con acabado Graphite.

. La configuración de entrada dispone de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, con acabado Graphite. Amazon Alexa Tablet 12 Pro con pantalla Nanomatte desde $549.99 dólares. Añade el tratamiento antirreflejos y está disponible desde 128 GB de almacenamiento.

Para completar el modelo Pro, el teclado Pro Keyboard cuesta $149.99 dólares y el lápiz Pro Pen tiene un precio de $89.99 dólares. Son compras adicionales que conviene considerar al calcular el presupuesto de una configuración destinada a escribir o tomar notas.

Amazon también anunció tablets infantiles de 8.7 y 11 pulgadas, desde $229.99 y $329.99 dólares, respectivamente. Los paquetes incluyen una funda protectora y un año de Amazon Kids+, además de controles parentales y acceso a Google Play gestionado por los padres. Las fundas varían según la edad a la que se dirige cada versión.

Sobre el papel, la nueva familia ofrece un salto importante en aplicaciones, diseño y asistencia contextual. Su desempeño real, la comodidad de los accesorios y la utilidad cotidiana de Alexa+ tendrán que comprobarse cuando los dispositivos lleguen a manos de los usuarios. Por ahora, Amazon ha definido una gama que abarca desde la lectura en un formato compacto hasta el trabajo con varias ventanas en el modelo Pro.

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