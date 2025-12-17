La OnePlus Pad Go 2 aterriza en Estados Unidos: características, precio y que puedes esperar de esta tablet

¿Y si por fin hubiera una tablet barata que no se siente barata? Esa es la pregunta que viene a responder la OnePlus Pad Go 2 que aterriza en Estados Unidos con una pantalla grande, buena batería, funciones de IA y un precio sumamente atractivo

Una tablet barata que no parece barata

La OnePlus Pad Go 2 es la primera tablet “budget friendly” de esta familia que llega oficialmente al mercado estadounidense, después de que la generación anterior fuese lanzada solo en algunos países.

La propuesta es fácil de entender: por $399 dólares obtienes la versión con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, una configuración más que suficiente para estudiar, trabajar ligero, ver series y jugar de vez en cuando sin que la tablet se arrastre. La marca apunta directo a un segmento muy descuidado, el de las tablets de bajo presupuesto que se usan para todo y que normalmente sacrifican pantalla, sonido y rendimiento con tal de ser baratas.​

En este contexto, la OnePlus Pad Go 2 intenta romper con la idea de “si es asequible, se nota por todos lados”: aquí hay diseño cuidado, especificaciones razonables y un enfoque muy claro en que la experiencia siga siendo fluida incluso después de varios años de uso.

Pantalla grande, IA y batería XXL

Para empezar, la OnePlus Pad Go 2 monta una pantalla de 12.1 pulgadas con resolución 2.8K, lo que significa que el texto se ve nítido y los vídeos se ven muy detallados. Además, soporta Dolby Vision y una tasa de refresco de hasta 120 Hz, así que las películas y series tendrán mejores colores y contraste en plataformas compatibles, mientras que las animaciones y desplazamientos se sienten mucho más suaves que en una tablet barata tradicional.

OnePlus introduce un formato ReadFit 7:5, que ofrece alrededor de un 14% más de área útil que un panel 16:10 típico, haciendo que leer documentos, apuntes o páginas web se parezca más a sostener una hoja que a ver una pantalla de móvil estirada. A esto se suman cuatro altavoces con tecnología Omnibearing Sound Field, que ajustan automáticamente el estéreo según la orientación de la tablet para lograr un sonido más envolvente al ver películas, asistir a clases online o escuchar música.

La autonomía es otro punto clave: la tablet incluye una batería de 10,050 mAh pensada para aguantar largas sesiones de estudio, trabajo o maratones de streaming sin vivir pegado al enchufe, y se acompaña de carga rápida SUPERVOOC de 33 W. Incluso puede funcionar como una especie de power bank, ya que permite cargar tu teléfono con una salida inversa de 6,5 W, ideal para salir del apuro cuando el móvil está a punto de apagarse.

Por dentro, apuesta por el procesador MediaTek Dimensity 7300‑Ultra y OxygenOS 16, con la promesa de mantener un rendimiento fluido durante hasta 48 meses, algo certificado por TÜV SÜD. Para el usuario de a pie, eso se traduce en menos tirones al cambiar entre apps, más estabilidad a largo plazo y menos sensación de “se me ha quedado vieja” al año de compra.

Además, OnePlus refuerza el lado práctico con:

Open Canvas , que permite tener dos apps en pantalla dividida y una ventana flotante usando gestos sencillos.

, que permite tener dos apps en pantalla dividida y una ventana flotante usando gestos sencillos. Integración con teléfonos OnePlus y otros Android para compartir archivos, fotos y portapapeles sin cables.

Compatibilidad con iPhone, Mac y Windows mediante O Connect, para mover documentos sin pelear con configuraciones complejas.

La parte “inteligente” llega con una suite de IA que incluye AI Writer para ayudarte a redactar o pulir textos, AI Translate para traducir en pantalla sin romper el formato, y AI Speaker para leer en voz alta lo que aparece en pantalla, algo útil para estudiar o revisar documentos mientras haces otra cosa. Todo esto se complementa con Google Gemini y Circle to Search, que convierten la tablet en un centro de búsquedas y productividad ligera apoyado en IA, sin necesidad de que el usuario sepa exactamente cómo funciona por dentro.

Precio, ofertas y disponibilidad

La estrategia es directa: una única configuración de 8 GB + 128 GB Wi‑Fi por $399 dólares, pensada como punto de entrada sólido para la mayoría de usuarios. La preventa estará activa a partir de este mismo 17 de diciembre y venta abierta en OnePlus.com a partir del 26 de diciembre, apuntando de lleno a la temporada de compras de fin de año.

A partir de enero de 2026, la OnePlus Pad Go 2 también estará disponible en Amazon y Best Buy, lo que facilita encontrarla tanto online como en tiendas más tradicionales.

Para hacerla más atractiva de salida, OnePlus añade varios incentivos si se compra en su web oficial en Estados Unidos:

Funda Folio Case gratis (hasta agotar stock, por orden de llegada).

(hasta agotar stock, por orden de llegada). 10% de descuento para estudiantes .

. 30% de descuento en accesorios de la Pad Go 2, incluyendo el lápiz OnePlus Pad Go 2 Stylo y fundas adicionales.

En el apartado estético, la OnePlus Pad Go 2 llega al mercado estadounidense en color Shadow Black, un negro mate sobrio que se ve más caro de lo que cuesta, con un cuerpo de apenas 6,83 mm de grosor y unos 597 gramos en la versión Wi‑Fi. Globalmente existe también un acabado Lavender Drift, con un tono lavanda y surcos que juegan con la luz, pero el protagonismo en Estados Unidos recae en este Shadow Black más discreto y universal.

Con esta combinación de precio contenido, buena pantalla, batería enorme, audio competente, funciones de IA útiles y un ecosistema que no te aísla, la OnePlus Pad Go 2 se planta como una opción muy seria para quienes buscan una tablet “barata” que no se sienta como una renuncia.

