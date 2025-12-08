OnePlus cierra el 2025 con fuerza: Todo lo que sabemos de la nueva OnePlus Pad Go 2

OnePlus ha decidido que diciembre no es solo para gastar en regalos navideños, sino para presentar su nueva artillería. Y ojo, porque no vienen con las manos vacías. La compañía ha confirmado el lanzamiento de la OnePlus Pad Go 2, una tablet que promete democratizar la productividad, y lo hará acompañada del esperado OnePlus 15R del que ya te hemos hablado.

La cita es el próximo 17 de diciembre de 2025, y aunque la presentación oficial está a la vuelta de la esquina, ya tenemos confirmación oficial de las especificaciones que hacen de esta tablet una opción sumamente atractiva para estudiantes y profesionales jóvenes. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre este lanzamiento doble que apunta directo a tu lista de deseos.

Una pantalla de cine para “trabajar duro y jugar rudo”

Lo primero que salta a la vista —literalmente— es el panel de esta nueva tablet. OnePlus no ha escatimado en este apartado, sabiendo que la pantalla es el corazón de cualquier experiencia multimedia. La OnePlus Pad Go 2 llega con un generoso tamaño de 12.1 pulgadas (30.73 cm), lo que representa un salto significativo respecto a su predecesora. Pero no es solo cuestión de tamaño; la calidad promete ser estelar con una densidad de 284 píxeles por pulgada y un brillo máximo de 900 nits.

¿Qué significa esto en el día a día? Que podrás ver tus series favoritas o editar documentos incluso bajo luz solar directa sin forzar la vista. Además, mantiene la relación de aspecto 7:5, un formato que OnePlus ha popularizado y que resulta mucho más cómodo para leer y navegar que el tradicional 16:9. La marca ha confirmado que cubre el 98% del espacio de color DCI-P3 y cuenta con certificación Dolby Vision, así que la fidelidad de color para los creadores de contenido principiantes está asegurada.

Un detalle que me encanta es la integración de la tecnología Open Canvas. Si alguna vez has intentado hacer multitarea en una tablet y has terminado frustrado, esto te interesa. Este software permite gestionar múltiples ventanas con una fluidez que rara vez se ve en este rango de precios, aprovechando al máximo ese 88.5% de relación pantalla-cuerpo.

Potencia y autonomía para aguantar tu ritmo (y el de tus amigos)

Bajo el capó, la OnePlus Pad Go 2 no se queda corta. Está impulsada por el chipset MediaTek Dimensity 7300-Ultra de ocho núcleos, fabricado en un proceso de 4 nanómetros. En términos sencillos: es un procesador eficiente que no se calentará en exceso y que promete mantener la fluidez del sistema durante años, algo avalado por las pruebas de fluidez de TÜV SÜD.

Pero donde realmente brilla es en su autonomía. Estamos hablando de una batería masiva de 10,050 mAh. Según las cifras oficiales, esto se traduce en hasta 15 horas de reproducción de video o unas increíbles 60 días en modo de espera. Y si eres de los que siempre olvida cargar sus dispositivos, la carga rápida de 33W SUPERVOOC te salvará la vida.

Aquí viene mi característica favorita y un guiño genial al ecosistema: la carga inversa por cable. La OnePlus Pad Go 2 puede funcionar como una “power bank” gigante para tu teléfono. Si tu móvil está muriendo a mitad del día, puedes conectarlo a la tablet y darle ese empujón de energía que necesitas. Es una de esas funciones que no sabes que necesitas hasta que te salva de un apuro.

Además, por primera vez en la serie “Go”, tendremos un lápiz óptico dedicado: el OnePlus Pad Go 2 Stylo. Diseñado para tomar notas y dibujar, tiene una carga tan rápida que con solo 10 minutos conectado tendrás batería para medio día de uso. Ideal para esas clases largas o reuniones interminables.

El compañero perfecto: OnePlus 15R

No podemos ignorar al elefante en la habitación. Esta tablet no llega sola; el OnePlus 15R será su compañero de baile en el evento del 17 de diciembre. Aunque la información sobre el teléfono se ha mantenido un poco más reservada en el comunicado de la tablet, las filtraciones y confirmaciones paralelas apuntan a que será un dispositivo centrado en el rendimiento puro.

Se espera que el OnePlus 15R monte el potente Snapdragon 8 Gen 5 (o una variante de élite), colocándose como un “flagship killer” en toda regla. La combinación es clara: mientras el 15R se encarga de las tareas más pesadas y el gaming de alto nivel en tu bolsillo, la Pad Go 2 se convierte en tu estación de trabajo y entretenimiento portátil y económica.

Esta estrategia de lanzamiento conjunto refuerza la idea de que OnePlus quiere que entres en su ecosistema completo. Al ofrecer una tablet “para todos” junto con un móvil de alto rendimiento, cubren prácticamente todas las necesidades tecnológicas de un usuario moderno sin obligarte a gastar las cifras astronómicas de la competencia.

Si estabas pensando en renovar tu equipo, te recomiendo esperar unos días. El 17 de diciembre veremos si el precio acompaña a estas especificaciones, pero todo apunta a que la OnePlus Pad Go 2 será la reina de la calidad-precio para arrancar el 2026.

