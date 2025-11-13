OnePlus 15: Potencia, IA y el adiós al alert slider en el nuevo tome de gama de Android

Tras su exitoso debut en Asia, el OnePlus 15 se prepara para conquistar el mercado estadounidense con una propuesta que combina rendimiento extremo, diseño refinado y una integración de inteligencia artificial sin precedentes. Este modelo marca también un punto de inflexión en la historia de la marca china: no solo evoluciona su hardware y software, sino que despide al icónico alert slider, aquel interruptor lateral que durante años fue símbolo de identidad entre los usuarios de OnePlus.

Un salto directo al 15: la nueva era de OnePlus

El fabricante decidió saltar del OnePlus 13 al OnePlus 15 como parte de una estrategia de coherencia global —evitando el número 14 por motivos culturales— y para reflejar un salto tecnológico real, acorde con la llegada del Snapdragon 8 Elite Gen 5. Este procesador de última generación impulsa una arquitectura de triple chip, inédita en la industria, que combina potencia de CPU, respuesta táctil y conectividad avanzada en perfecta sincronía.

La marca lo denomina una “trinidad de poder”, y no exagera: el dispositivo alcanza velocidades de hasta 4.6 GHz, ofrece un 20% más de rendimiento y una eficiencia energética 35% superior respecto a su antecesor.

El OnePlus 15 estará disponible en dos configuraciones: 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento por $899.99 dólares, y 16 GB de RAM con 512 GB por $999.99 dólares. Ambas utilizan memoria LPDDR5X Ultra+ y almacenamiento UFS 4.1, lo más veloz disponible hoy en el mundo Android.

Rendimiento y batería: una bestia sin límites

El OnePlus 15 llega con una batería de 7,300 mAh lo que la convierte en una de las más grandes del mercado Crédito: OnePlus | Cortesía

La pantalla es una joya tecnológica: panel LTPO de 6.78 pulgadas con resolución 1.5K y frecuencia de actualización de 165 Hz, una combinación que promete una fluidez inigualable en juegos y navegación. Además, un chip táctil dedicado ofrece una respuesta de 3200 Hz, garantizando precisión y cero retrasos en cada toque.

La batería de 7,300 mAh es la más grande jamás vista en un flagship de OnePlus y utiliza la tecnología Silicon NanoStack, que extiende su vida útil hasta por cuatro años manteniendo más del 80% de su capacidad. A esto se suman 80W de carga SUPERVOOC por cable, que puede alcanzar 100W con el adaptador GaN, y 50W de carga inalámbrica AIRVOOC.

El OnePlus 15 incorpora además el sistema 360 Cryo-Velocity Cooling, un avanzado mecanismo de refrigeración con cámara de vapor 3D que mantiene el dispositivo frío incluso durante largas sesiones de gaming.

Diseño: elegante, resistente y sin el clásico alert slider

El OnePlus 15 cuenta con un marco metálico fabricado con proceso llamado MAO que lo convierte es más resistente que el titanio Crédito: OnePlus | Cortesía

A nivel estético, el OnePlus 15 introduce un lenguaje más sobrio y armónico. Su cuerpo presume marcos ultradelgados de 1.15 mm y acabados premium en tres tonos: Infinite Black, Sand Storm y Ultra Violet. El marco de metal emplea un proceso MAO (Micro-Arc Oxidation) —derivado de la ingeniería aeroespacial— que lo hace 3.4 veces más resistente que el aluminio y más ecológico que el anodizado tradicional.

Sin embargo, este diseño elegante llega con una ausencia notable: el legendario alert slider desaparece. OnePlus justificó la decisión argumentando que necesitaban más espacio interno para albergar la nueva batería y el sistema de enfriamiento. El cambio duele a los fanáticos, pero refleja una transición hacia un diseño más compacto y funcional.

En cuanto a durabilidad, el dispositivo impresiona con cuatro certificaciones IP (66, 68, 69 y 69K), garantizando protección contra polvo, inmersión y chorros de agua a alta presión.

Cámaras potentes, sin Hasselblad

En el apartado fotográfico, OnePlus rompe con su pasado. Por primera vez en años, no contará con la colaboración de Hasselblad, apostando por un sistema propio con tres sensores de 50 MP cada uno. El módulo incluye una cámara principal Sony IMX906, un ultra gran angular de 116°, y un teleobjetivo periscópico con zoom óptico 3.5x y hasta 7x de calidad sin pérdida.

El nuevo motor de procesamiento DetailMax Engine es el cerebro detrás del salto fotográfico. Fusiona múltiples capturas para generar imágenes de 26 MP ultra claras y vídeos en 4K a 120 fps con Dolby Vision HDR, ofreciendo resultados nítidos incluso en condiciones extremas.

La cámara frontal de 32 MP con sensor RGBW captura un 60% más de luz, ideal para selfies en entornos con poca iluminación.

Inteligencia Artificial: el verdadero asistente personal llega con OnePlus

Si hay un punto donde el OnePlus 15 sorprende de verdad, es en su integración de inteligencia artificial. A diferencia de otros fabricantes —incluso de Apple, que aún no ha logrado una fusión tan profunda—, OnePlus parece haber conseguido una IA que realmente asiste al usuario en su día a día.

Con OxygenOS 16, la nueva capa de personalización basada en Android 16, llega OnePlus AI, un conjunto de herramientas prácticas que van más allá de lo decorativo. Destaca Plus Mind, un asistente que permite guardar información, capturas de pantalla o notas con un solo gesto. Lo mejor es que todo queda centralizado en un espacio llamado Mind Space, donde la IA puede extraer datos directamente de tus capturas —fechas, direcciones, nombres o eventos— y ofrecer respuestas en cuestión de segundos.

Además, OnePlus se asocia con Google Gemini, integrando IA conversacional y búsqueda en tiempo real sin comprometer la privacidad del usuario. Todo se procesa en un entorno cifrado denominado Private Computing Cloud, garantizando que los datos personales no salgan del dispositivo sin consentimiento.

Disponibilidad del OnePlus 15 en Estados Unidos

Aunque el entusiasmo es enorme, los usuarios estadounidenses deberán esperar un poco más. Según Spenser Blank, Head of Marketing & Communications de OnePlus North America,

“Como ocurre con todos los fabricantes de smartphones, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) certifica los dispositivos OnePlus antes de que puedan venderse en el país. Como resultado del cierre del gobierno, las certificaciones se han retrasado. En consecuencia, las ventas del OnePlus 15 en EE.UU. se pospondrán hasta que se obtengan dichas certificaciones. El OnePlus 15 ya completó todas las pruebas requeridas por los laboratorios reconocidos por la FCC y la solicitud de certificación ha sido presentada formalmente. Tenemos la esperanza de que las aprobaciones puedan generarse rápidamente y así llevar el OnePlus 15 a nuestros clientes en EE.UU. lo antes posible”.

Con esta declaración, la compañía apunta que el retraso en la disponibilidad será temporal, y todo apunta a que el OnePlus 15 llegará pronto a las tiendas estadounidenses. Y cuando lo haga, promete ser uno de los lanzamientos Android más sólidos de los últimos años: un teléfono que combina potencia, inteligencia real y diseño de primer nivel, todo por debajo de los mil dólares.

El OnePlus 15 no solo es un salto generacional: es una declaración de madurez. Más potente, más inteligente y más resistente que nunca, aunque con la nostalgia de perder un ícono físico, representa la evolución de una marca que ya no quiere ser “el flagship killer”, sino el flagship a batir.

Sigue leyendo:

• Durabilidad premium: OnePlus 15 sorprende con marco cerámico líder en resistencia

• OnePlus 15 contará con una pantalla que deja en ridículo a la del iPhone 17 Pro Max

• OnePlus 13 recibe una de las mejores funciones para mejorar tus fotos