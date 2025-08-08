OnePlus 13 recibe una de las mejores funciones para mejorar tus fotos

¿Te ha pasado que en la foto justo alguien parpadea o gira la cara justo al disparar? Eso ya es historia. OnePlus lanzó una actualización para el OnePlus 13 que incluye la nueva función AI Perfect Shot, básicamente su versión del “Best Take” de Google.

Esta herramienta detecta caras y reemplaza expresiones menos favorecedoras por otras más “guays”, tomadas del mismo lote de fotos. Ideal para quedarte con la foto perfecta sin tener que repetirla mil veces.

Además, la actualización aporta un filtro de luz suave para los modos Retrato y Foto, permite exportar videos como Live Photos en alta resolución, asegura que el video en 120 fps no pierda fotogramas tras edición y hasta te da la opción de ocultar álbumes específicos para organizar mejor tus recuerdos.

Potencia, batería y resistencia a prueba de todo

El OnePlus 13 no es solo bonito por fuera, también lo es por dentro. Se lanzó internacionalmente el 7 de enero de 2025, con el potente Snapdragon 8 Elite y corre Android 15 (OxygenOS 15 o ColorOS 15, según región).

La batería es de 6 000 mAh, tipo silicio-carbono, con carga ultra-rápida de hasta 100 W por cable y 50 W inalámbrica, lo que significa que te carga al 100 % en cuestión de minutos.

La pantalla es una locura: LTPO AMOLED de 6.82″, resolución QHD+, refresco adaptativo de 1 a 120 Hz, brillo pico de 4 500 nits, soporte para Dolby Vision y calificación “DisplayMate A++”.

Y sí, es resistente de verdad: tiene certificación IP68/IP69, puede soportar chorros de agua de alta presión y hasta temperaturas extremas. Además, su lector ultrasónico de huellas bajo la pantalla funciona de lujo incluso con dedos mojados o con guantes.

Cámaras, 4K Dolby Vision y edición con IA

La cámara trasera es un festival de tres sensores de 50 MP, trabajados con Hasselblad: uno principal (f/1.6), uno ultra-gran angular (f/2.0) y un telefoto periscópico 3× (f/2.6), todos con estabilización óptica. La cámara frontal también es de 32 MP, perfecta para tus selfies.

Y ojo, graba en calidad súper alta: 4K Dolby Vision desde todas las cámaras, con sistema de micrófonos 4-MIC y sonido Truepoint para que tus videos sean cinemáticos de una. También te deja capturar Live Photos: grabas un momento y luego eliges el mejor fotograma para revivirlo.

Gracias a la IA, hay funciones como AI Detail Boost, AI Eraser, AI Unblur y AI Reflection Eraser, que mejoran fotos desde la galería sin apps adicionales; útiles para quitar reflejos, detalles borrosos o resaltar claridad.

Además, con la actualización OxygenOS 15.0.0.405 sumaron traducción en tiempo real (con soporte para audífonos) y mejoraron la exactitud del color y el rendimiento del zoom en la cámara.

Y no olvidemos el Plus Mind, ese asistente que te deja guardar capturas de pantalla en una app llamada Mind Space usando un gesto, y cuya IA detecta fechas, moda o lugares para sugerirte acciones como ponerlo en el calendario o guardar estilos.

