OnePlus 15 contará con una pantalla que deja en ridículo a la del iPhone 17 Pro Max

El OnePlus 15 aún no ha llegado al mercado y ya está rompiendo récords, especialmente gracias a su revolucionaria pantalla OLED con una tasa de refresco de 165 Hz, lo que lo convierte en el primer smartphone del mundo en ofrecer esta velocidad de actualización. Esta novedad promete llevar la experiencia visual a otro nivel, logrando una fluidez notable en la reproducción de imágenes, videos y juegos, mucho más allá de las pantallas tradicionales que suelen limitarse a 120 o 144 Hz.

OnePlus 15: La pantalla más rápida del mundo

La principal innovación del OnePlus 15 es sin duda su pantalla plana OLED de 6,78 pulgadas con tasa de refresco de 165 Hz, un récord que supera ampliamente a otros teléfonos premium actuales. Esto significa que el dispositivo puede mostrar hasta 165 imágenes por segundo, una frecuencia que permitirá desplazamientos y animaciones ultra suaves y una interacción en tiempo real mucho más precisa. Para el usuario, esto se traducirá en una experiencia visual increíblemente fluida, ideal para juegos con gráficos exigentes y para navegar por contenidos donde cada detalle importa.

Además, esta pantalla no solo destaca por su velocidad, sino que también cuenta con una resolución cercana a 1.5K, soporte para HDR10+ y Dolby Vision, y un brillo máximo que puede alcanzar los 1,800 nits, garantizando colores vibrantes y una gran calidad de imagen en cualquier condición de luz. Este conjunto convierte al OnePlus 15 en un referente visual dentro del mercado Android de 2025.

¿Qué significa la tasa de refresco para el usuario?

Contar con un panel de 165 Hz implica que el contenido que ves en la pantalla se actualizará 165 veces por segundo. Esto significa que los movimientos serán más suaves y naturales, y que la latencia al tacto se reducirá al mínimo, haciendo que la respuesta ante cualquier interacción sea inmediata.

Esta característica es especialmente beneficiosa para los gamers, quienes experimentarán animaciones sin tartamudeos ni desenfoques, lo que puede marcar la diferencia en juegos competitivos donde cada milisegundo cuenta. Pero no solo para juegos, sino también para cualquier usuario que valore una experiencia más agradable al desplazarse por aplicaciones, redes sociales o simplemente viendo vídeos.

Con esta pantalla OnePlus deja en ridículo a competidores como Apple, que en su iPhone 17 ha implementado pantallas de 120 Hz, ofreciendo así una experiencia visual más superior, que puede ser un factor decisivo para quienes buscan lo último en tecnología de pantallas.

Otros detalles del OnePlus 15

Además de la pantalla, el OnePlus 15 incluirá un potente procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, que promete un rendimiento excepcional junto a una mejora en eficiencia energética. Esto hará que el teléfono no solo sea rápido en la visualización, sino también en procesamiento general y multitarea.

En cuanto al diseño, el modelo mostrará una versión en color “Sand Dune”, un tono beige mate inspirado en paisajes desérticos, con materiales cuidadosamente seleccionados para combinar ligereza y resistencia. Además, contará con una batería de gran capacidad, cercana a los 7,300 mAh, con carga rápida por cable de hasta 120 W y carga inalámbrica de 50 W, asegurando una autonomía sólida y tiempos mínimos de carga.

Por el lado fotográfico, OnePlus dejaría atrás su alianza con Hasselblad y apostaría por su propio motor de imagen llamado DetailMax, que potenciará el nivel de detalle, el contraste y la reproducción de colores para lograr fotos más naturales, especialmente en condiciones de poca luz. La cámara principal será un sistema triple con sensores de 50 megapíxeles, incluyendo un lente periscópico para zoom avanzado.

