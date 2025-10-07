Android 16 llegará a estos modelos de OnePlus durante el mes de octubre

OnePlus ha confirmado el lanzamiento global de Android 16, bajo su capa de personalización OxygenOS 16, para el próximo 16 de octubre. Esta actualización representa un paso importante para los usuarios de OnePlus, quienes podrán disfrutar de las últimas novedades del sistema operativo Android junto con las mejoras propias de OxygenOS. Aunque OnePlus aún no ha revelado todos los detalles específicos que traerá esta actualización, el teaser oficial incluye la nueva insignia “OnePlus AI” y la integración con Gemini mediante una función llamada “Mind Space”, lo cual sugiere nuevas capacidades de inteligencia artificial para optimizar la experiencia del usuario.

Dispositivos OnePlus que recibirán Android 16

Aunque la marca no ha publicado una lista oficial, los fans y los analistas han elaborado un listado de dispositivos que serán compatibles con esta actualización basándose en las fechas de lanzamiento y el soporte previo de OnePlus. La lista incluye modelos principales recientes y dispositivos de la serie Nord y tabletas OnePlus. Estos dispositivos son:

OnePlus 13, OnePlus 13R, OnePlus 13T, OnePlus 13S



OnePlus Open



OnePlus 12, OnePlus 12R



OnePlus 11, OnePlus 11R



OnePlus Nord 5, Nord 4, Nord 3



OnePlus Nord CE5, CE4, CE4 Lite



OnePlus Pad 3, Pad Lite, Pad 2, Pad

Este conjunto refleja la intención de OnePlus de mantener actualizados sus modelos premium y también sus dispositivos de gama media y tablets, lo que es una gran noticia para los usuarios preocupados por la longevidad y el rendimiento del equipo.

Novedades y expectativas para OxygenOS 16

Aunque los detalles concretos de la actualización no están completamente disponibles, el enfoque en inteligencia artificial es una de las claves más emocionantes. La incorporación de “OnePlus AI” y la función “Mind Space” vinculada al proyecto Gemini sugiere que OxygenOS 16 podría ofrecer una experiencia más personalizada, adaptando el móvil al uso diario y plus de eficiencia. Es probable que se mejoren aspectos como la gestión de recursos, la interfaz, y la seguridad.

Además, con el lanzamiento próximo del OnePlus 15, que llegará junto a OxygenOS 16, se espera que esta versión del sistema operativo incluya optimizaciones exclusivas para el hardware más reciente, junto con mejoras notables en la fluidez y personalización.

OnePlus ofrece una actualización relevante con Android 16 y OxygenOS 16 que no solo moderniza la base del sistema operativo sino que promete integrar funciones inteligentes que potenciarán la experiencia para todos los usuarios con dispositivos compatibles. El 16 de octubre será un día clave para la comunidad OnePlus y sus seguidores.

Sigue leyendo:

• OnePlus 13T: el teléfono compacto que podría convertirse en el nuevo rey de la gama alta asequible

• Durabilidad premium: OnePlus 15 sorprende con marco cerámico líder en resistencia

• OnePlus 13 recibe una de las mejores funciones para mejorar tus fotos