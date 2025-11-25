iPhone 17 vs OnePlus 15: ¿Cuál deberías comprar en 2025?

Si estás pensando en renovar tu móvil y tienes en mente dos de los mejores smartphones de 2025, seguramente te estés preguntando cuál vale más la pena. El iPhone 17 y el OnePlus 15 representan dos filosofías completamente diferentes: uno apuesta por la integración perfecta del ecosistema Apple, mientras que el otro te ofrece especificaciones brutales a un precio muy competitivo.

Para hablar de números claros en Estados Unidos, el iPhone 17 comienza en $799 dólares para el modelo base de 256 GB, manteniendo el precio de entrada clásico de Apple. En cambio, si buscas algo más premium dentro de la misma marca, el nuevo modelo ultradelgado iPhone 17 Air sube a $999 dólares y los modelos Pro parten desde los $1,099 dólares.

Por su lado, el OnePlus 15 arranca en $899.99 dólares para su versión de 12 GB de RAM, mientras que la configuración máxima de 16 GB de RAM con 512 GB de almacenamiento se coloca justo por debajo de los mil dólares, costando $999.99 dólares. Es decir, el OnePlus base es más caro que el iPhone base, pero ofrece el doble de RAM y carga ultrarrápida por esa diferencia.

Pantalla y diseño: tamaño contra calidad

La pantalla es uno de los aspectos donde ambos teléfonos brillan, pero con enfoques distintos. El iPhone 17 monta una pantalla OLED LTPO de 6.3 pulgadas con resolución de 2622 x 1206 píxeles, tecnología ProMotion de hasta 120 Hz y una densidad de 460 ppi. Su diseño Super Retina XDR con Dynamic Island ofrece una experiencia visual impecable, especialmente si te gusta consumir contenido multimedia o trabajar con aplicaciones que requieren precisión de color.

Por su parte, el OnePlus 15 apuesta por lo grande con una pantalla AMOLED LTPO de 6.78 pulgadas que alcanza una resolución de 1272 x 2772 píxeles y una tasa de refresco aún más agresiva de 165 Hz. Además, cuenta con soporte Dolby Vision y un brillo de 1800 nits en modo HBM. Si eres gamer o simplemente prefieres pantallas más grandes, el OnePlus 15 te va a encantar, sobre todo considerando que por los $999.99 dólares de su versión más top obtienes una pantalla superior a la del iPhone 17 Air del mismo precio.

En cuanto al diseño físico, el iPhone 17 mantiene las líneas elegantes que caracterizan a Apple, con 177 gramos de peso y 8 mm de grosor y el Ceramic Shield 2. El OnePlus 15 ha adoptado esquinas más redondeadas y un módulo de cámara rediseñado que le da un toque premium, distanciándose de sus predecesores.

Cámara: la batalla por las mejores fotos

Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. El iPhone 17 estrena un sistema de doble cámara Fusion de 48 MP. La cámara principal viene con apertura f/1.6 y estabilización óptica, mientras que la ultra gran angular también es de 48 MP con un campo de visión de 120 grados. Apple incluye un rango de zoom óptico total de 4x.

El OnePlus 15 contraataca con un sistema de triple cámara liderado por un sensor principal de 50 MP, acompañado de un ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico de 3.5x. Lo que hace especial al sistema del OnePlus 15 son sus algoritmos de IA como el Clear Night Engine. Además, graba en 4K a 120 FPS con Dolby Vision, una característica que los creadores de contenido van a adorar. Si buscas versatilidad y potencia bruta en fotografía por menos de mil dólares, el OnePlus te da esa tercera lente que en Apple te obligaría a saltar al modelo Pro de $1,099 dólares.

Batería y rendimiento: potencia bruta

La batería marca una diferencia dramática. El iPhone 17 viene con 3692 mAh que prometen hasta 30 horas de vídeo, con carga rápida de 40W. Pero el OnePlus 15 rompe esquemas con una batería monstruosa de 7300 mAh gracias a su tecnología de silicio-carbono. Además, incluye carga SUPERVOOC de 120W (carga completa en 39 minutos), algo que Apple simplemente no ofrece ni en sus modelos más caros.

En rendimiento, el iPhone 17 usa el chip A19 con 8 GB de RAM, optimizado a la perfección con iOS 26. El OnePlus 15 monta el Snapdragon 8 Elite Gen 5 y ofrece opciones de hasta 16 GB de RAM, el doble que el iPhone base.

Entonces, ¿cuál compro? Si tu presupuesto es estricto, el iPhone 17 de $799 dólares es la entrada más barata a la gama alta de 2025. Pero si tienes alrededor de mil dólares para gastar, la batalla está entre el estilo del iPhone 17 Air ($999) o la potencia bruta del OnePlus 15 ($999.99 dólares), que por el mismo precio te da el doble de batería y mejor pantalla, aunque sacrifiques el ecosistema de la manzana.

