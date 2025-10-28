OnePlus presentó su nuevo teléfono y la capacidad de su batería deja en ridículo a la del iPhone: ¿Será capaz de vencerlo en autonomía?

La presentación de la versión del OnePlus 15 para el mercado chino ha confirmado los rumores sobre su gigantesca batería. La presentación del nuevo buque insignia de la marca reveló que su batería será de 7.300 mAh, mientras que carga rápida alcanza los 120W (50W inalámbrica), muy por encima de la capacidad del iPhone 17 Pro Max con 5.088 mAh.

Aunque todavía falta comprobar si esa ventaja en papel se traduce en una autonomía real superior en uso diario mixto y con redes 5G activas.

La diferencia en mAh es contundente, pero una batería más grande no garantiza por sí sola mejores tiempos de pantalla: la duración depende de la optimización del software, la eficiencia del chip y la gestión de la pantalla, un terreno donde Apple saca partido con iOS y su integración de hardware y software en el 17 Pro Max.

Batería y carga: dos filosofías

El OnePlus 15 apuesta por el “más es más”: 7.300 mAh, carga de 120W por cable y 50W inalámbrica, una combinación rara en la gama alta global y pensada para sesiones largas de juego, vídeo y multitarea sin ansiedad de enchufe.

En el iPhone 17 Pro Max, Apple sube la capacidad hasta 5.088 mAh, la mayor en un iPhone hasta la fecha, y presume de hasta 39 horas de reproducción de video gracias a la eficiencia del conjunto y a un diseño interno que habilita más espacio para batería, siguiendo su estrategia de priorizar consumo inteligente sobre celdas gigantes.

OnePlus 15: 7.300 mAh, 120W cable, 50W inalámbrica; enfoque de alta capacidad y recargas muy rápidas para minimizar tiempos muertos, especialmente atractivo para creadores y gamers móviles.

iPhone 17 Pro Max: 5.088 mAh oficiales y hasta 39 horas de video según especificaciones, evidenciando un énfasis en eficiencia y control fino del consumo con iOS y el chip de la serie A.

Capacidad vs autonomía real

Aunque sobre el papel el OnePlus 15 “barre” en capacidad, la autonomía depende de cómo se gasta esa energía: tasa de refresco, brillo, redes, codecs y tareas en segundo plano son decisivos en el día a día.

El OnePlus 15 llega con pantalla de 165 Hz y Snapdragon 8 Elite Gen 5, un combo potente que exige una gestión agresiva del refresco adaptativo y del scheduler para no penalizar horas de uso en apps sociales, navegación y cámara, donde el consumo puede dispararse si el panel no baja dinámicamente a 1–10 Hz cuando procede.

En el iPhone 17 Pro Max, Apple sostiene métricas oficiales de reproducción de video muy altas y mantiene su reputación de eficiencia sistémica, con control granular de procesos y políticas de suspensión de apps que ayudan a estirar la batería pese a tener menos mAh que rivales Android. Varios análisis independientes y pruebas internas de laboratorio de medios especializados han destacado que el 17 Pro Max es uno de los iPhone con mejor aguante histórico, reforzando la idea de que la integración de hardware y software puede compensar la menor capacidad bruta.

Lo que falta por probar

En términos de ficha técnica, el OnePlus 15 tiene una ventaja evidente: más capacidad y recargas mucho más rápidas, algo que puede cambiar la experiencia si acostumbras a largas jornadas fuera de casa y valoras llegar del 20% al 80% en muy pocos minutos. Sin embargo, el veredicto final pasa por pruebas de autonomía en escenarios equivalentes (redes sociales, cámara, streaming, mapas, juegos) y por confirmar que la versión global mantiene los 7.300 mAh y los 120W, ya que a veces hay ajustes entre la variante china y la internacional.

Si OnePlus conserva el “combo” de 7.300 mAh + 120W en su lanzamiento global, podría colocarse como el flagship con mejor paquete de batería y carga en su segmento, superando al iPhone en números absolutos y tiempos de recarga.



El iPhone 17 Pro Max, por su parte, demuestra que más autonomía no siempre exige más mAh: sus 5.088 mAh y la gestión energética de Apple apuntan a una duración excelente que compite de tú a tú con Android de mayor capacidad, respaldado por la promesa oficial de hasta 39 horas de video.

El OnePlus 15 ofrece una batería significativamente superior en capacidad frente al iPhone 17 Pro Max, y acompaña con una carga que deja en evidencia la diferencia de velocidades entre ecosistemas; pero queda por ver si esa ventaja se traduce en más horas reales con pantalla encendida y uso mixto, donde la optimización de software y la eficiencia del SoC pueden cambiar por completo el resultado final.

La comparación definitiva llegará con test lado a lado bajo condiciones controladas; hasta entonces, quienes prioricen recarga exprés y “tanque” gigante mirarán al OnePlus, mientras que quienes busquen consistencia y eficiencia afinada seguirán encontrando en el 17 Pro Max un referente en autonomía práctica.

