Primer vistazo: iPhone 17, iPhone Air y iPhone 17 Pro Max

Apple acaba de lanzar sus nuevos teléfonos inteligentes, la serie 17 del iPhone. Se trata de cuatro modelos -el mismo número de versiones que traía el iPhone 16-, pero con una variante importante: desparece la versión Max del iPhone “de entrada” y aparece el nuevo iPhone Air.

Tras ver, tocar y probar la nueva serie de iPhone -17, Air, Pro y Pro Max-, éstas son las cinco novedades que nos llamaron inmediatamente la atención:

1. El iPhone 17 Pro luce muy diferente con el cuerpo de aluminio en acabado mate, comparado con los acabados brillantes de modelos anteriores. Si además se compra en el nuevo llamativo color naranja, el usuario está dejando claro que tiene el último iPhone.

Los iPhone 17 Pro vienen con una cámara de vapor que disipa el calor generado por el chip. Además, esa cámara está soldada al cuerpo de aluminio, lo que hace que el calor se reparta mejor que si estuviera pegada con cola. Credit: Apple | Cortesía

2. La cámara frontal tiene ahora la posibilidad de hacer selfies horizontales sin tener que girar la muñeca. Además, reconoce si estamos tratando de meter más gente en la foto y hace “zoom out” automático. Esto facilita mucho tomar selfies de grupo.

La función “center stage” de la cámara frontal permite tomar selfies en horizontal, tanto fotos como video, sin necesidad de girar el teléfono. Credit: Apple | Cortesía

3. El teléfono óptico del iPhone Pro ahora hace un X8 (frente al X5 del modelo 16). Y el zoom digital alcanza hasta x40. Eso permite tomar fotos de más calidad desde más lejos.

4. El modelo Air tiene solo una cámara, pero su delgadez y ligereza es sorprendente para un iPhone. Y no tengan miedo porque parece más frágil: viene con “escudo cerámico 2”, un material más duro y más resistente a rayones. Además, ha pasado pruebas de flexibilidad aplicando hasta 60 kg. El iPhone Air se llega a doblar, pero no se rompe y después recupera su posición inicial.

El nuevo iPhone Air tiene una pantalla de 6.5″ y una sola cámara de 48MP. Destaca por su ligereza, lo delgado que es y su chip A19 Pro, similar al chip del iPhone 17 Pro. Credit: Apple | Cortesía

5. El iPhone Pro Max se ofrece por primera vez con una capacidad de 2TB. Para quienes graban mucho vídeo en 4K, esto supone una preocupación menos.

