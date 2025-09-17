Apple Intelligence estrena nuevas funciones que revolucionan la experiencia del usuario

Apple acaba de lanzar una actualización que pone sobre la mesa una serie de funciones innovadoras bajo el paraguas de Apple Intelligence, disponibles desde hoy en dispositivos con iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 y visionOS 26.

Estas novedades están diseñadas para mejorar cómo los usuarios interactúan con sus dispositivos, facilitando desde la comunicación multilingüe hasta la creación de imágenes personalizadas, pasando por una integración inteligente que expande las capacidades de automatización y salud. Lo mejor: muchas de estas funciones corren directamente en el dispositivo, asegurando privacidad y velocidad.

Comunicación sin barreras: Live Translation incorporado a dispositivos Apple

Una de las estrellas de este lanzamiento es Live Translation, que permite superar las barreras idiomáticas en tiempo real. Integrado nativamente en Mensajes, FaceTime y Llamadas de teléfono, este sistema utiliza Apple Intelligence para traducir conversaciones al instante, ya sea que el usuario esté escribiendo, en llamada o usando FaceTime.

Además, con las AirPods Pro 3 y AirPods 4 equipados con cancelación activa de ruido, se puede activar la traducción solo presionando ambos auriculares o usando Siri con un comando tan simple como “Siri, inicia Live Translation”. Esto permite escuchar la traducción en el idioma preferido y reduce el volumen de quien habla para facilitar la concentración.

Esta función admite inicialmente varios idiomas entre los que destacan inglés, francés, alemán, portugués brasileño, español, italiano y japonés, con planes de expandirse a más lenguas, incluido el chino mandarín, a finales de año. Importante destacar que todo el procesamiento de las conversaciones ocurre en el dispositivo, lo que garantiza que la privacidad se mantenga intacta, un tema sensible cuando hablamos de inteligencia artificial y traducción en tiempo real.

Visión y creatividad potenciadas por Apple Intelligence

Otra función llamativa es la Visual Intelligence, que permite a los usuarios interactuar de forma más inteligente con lo que aparece en la pantalla. Por ejemplo, al presionar los botones para hacer una captura, se puede seleccionar un objeto y buscar imágenes similares en la web o en aplicaciones como eBay, Poshmark o Etsy.

Esto facilita las compras y la búsqueda de información sin cambiar de aplicación. Además, con la integración de ChatGPT, los usuarios pueden hacer preguntas sobre lo que ven en pantalla de manera natural y obtener respuestas rápidas o traducir textos con un simple toque.

La creatividad también tiene su lugar con las novedades en Genmoji e Image Playground. Ahora se pueden combinar emojis e instrucciones para crear nuevos geniales Genmojis, personalizándolos con expresiones faciales o peinados actualizados para reflejar mejor a familiares y amigos. En Image Playground, el uso de ChatGPT ayuda a generar imágenes en estilos variados como acuarela u óleo, y una opción “Any Style” da total libertad artística basada en la descripción o fotografía del usuario.

Salud y productividad: Apple Intelligence impulsa fitness motivacional y atajos inteligentes

Apple Intelligence también llega para apoyar el ejercicio con Workout Buddy, una función que ofrece motivación hablada y personalizada durante los entrenamientos. Analiza datos como ritmo cardíaco, distancia y logros en tiempo real para generar consejos motivacionales con una voz generada a partir de entrenadores de Fitness+. Está disponible para varios tipos de ejercicio, desde correr al aire libre hasta entrenamiento de fuerza, y funciona con Apple Watch, AirPods y iPhone próximos, garantizando una experiencia inmersiva y privada.

Finalmente, las automatizaciones en la app Atajos (Shortcuts) ahora son más inteligentes gracias a la integración con Apple Intelligence. Los usuarios pueden crear flujos de trabajo que incluyen resúmenes de texto, generación de imágenes o incluso comparar transcripciones de audio con notas escritas, todo manteniendo la privacidad con procesamiento local o en la nube privada de Apple.

Con esta apertura, desarrolladores ya incorporan modelos de AI para enriquecer sus apps con funciones inteligentes offline, como la categorización automática en apps de tareas o generación de guiones para editores de video.

Sigue leyendo:

• Apple Intelligence ahora estará disponible en español

• Cuáles son los dispositivos compatibles con Apple Intelligence

• Aprende cómo desactivar Apple Intelligence de tu iPhone si no estás interesado en la IA