iPhone 17: cuáles son los smartphones que pueden competirle

La presentación del iPhone 17 volvió a fijar la agenda tecnológica, consolidando a Apple como referencia en diseño y prestaciones. Sin embargo, el mercado global de smartphones premium en 2025 está más competido que nunca, con rivales que avanzan en inteligencia artificial, potencia y ecosistemas interconectados.

Los principales fabricantes de Android —Google, Samsung y Xiaomi— han lanzado este año modelos que buscan posicionarse como alternativas serias al iPhone 17. Sus apuestas incluyen cámaras de última generación, procesadores más eficientes y funciones de IA ejecutadas directamente en el dispositivo para garantizar velocidad y seguridad.

La innovación no se limita a especificaciones técnicas. Los nuevos diseños también apuestan por la delgadez extrema, pantallas inmersivas y baterías de alto rendimiento. El resultado es una oferta diversa, donde cada fabricante presenta argumentos sólidos para competir en un segmento dominado durante años por Apple.

Los dispositivos que compiten con el nuevo iPhone

Google Pixel 10 Pro, IA y rendimiento para profesionales

El Pixel 10 Pro integra el procesador Tensor G5, capaz de ejecutar funciones de inteligencia artificial sin depender de la nube. Reconocimiento de voz avanzado, traducción instantánea y edición de imágenes en el propio dispositivo son algunos de los elementos que lo distinguen dentro del mercado.

En fotografía, ofrece un sistema triple de 50, 48 y 48 megapíxeles con zoom de hasta 100 aumentos. Su pantalla OLED LTPO de 161 mm con tasa de refresco variable entre 1 y 120 Hz garantiza fluidez en juegos, videos y navegación diaria.

Samsung Galaxy S25 Ultra, potencia y cámaras al nivel del iPhone

El Galaxy S25 Ultra se presenta como rival directo del iPhone 17 Pro Max. Cuenta con procesador octa-core de última generación, pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas, resolución Quad HD+ y tasa de refresco de 120 Hz, ofreciendo una experiencia inmersiva en cualquier uso.

Su sistema fotográfico integra cuatro lentes, encabezado por un sensor principal de 200 megapíxeles. Incluye ultra gran angular, teleobjetivo y periscopio, lo que permite grabar video en 8K y obtener imágenes nítidas en baja luz, consolidándose como uno de los referentes en fotografía móvil.

Xiaomi 15 Ultra, innovación y fotografía estilo profesional

Xiaomi apuesta por el procesador Snapdragon 8 Elite, 12 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento. Su colaboración con Leica en cámaras de 50 MP resalta en fotografía nocturna, zoom óptico y grabación en 8K, con un enfoque profesional en color y definición.

El software HyperOS añade edición automática mediante IA, traducción instantánea y protección antimalware. Su batería de 5240 mAh soporta carga rápida de 90 W e inalámbrica de 50 W, con resistencia certificada al agua y al polvo, ampliando su atractivo en el segmento premium.

Tendencia ultradelgada: Apple y Samsung marcan el camino

Apple sorprendió con el iPhone Air, de apenas 5,6 mm de grosor. Aunque sacrifica batería y cámara adicional, mantiene el chip A19 y la última versión de iOS. Samsung replicó la fórmula con el Galaxy Edge, aún más delgado, pero con doble cámara y batería superior.