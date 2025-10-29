Ya tenemos fecha oficial para el lanzamiento del OnePlus 15 en Estados Unidos

OnePlus ha confirmado de manera oficial lo que era un secreto a voces: el próximo 13 de noviembre es la fecha elegida para el lanzamiento global de su nuevo y esperado buque insignia, el OnePlus 15. La compañía lo anunció en su sitio web, poniendo fin a semanas de filtraciones y desatando la cuenta regresiva para conocer un dispositivo que promete ser uno de los grandes protagonistas de finales de 2025.

Tras su presentación inicial en China el pasado 27 de octubre, la expectación por su llegada al mercado internacional era máxima. Y no es para menos. OnePlus ha prometido nada menos que “un salto adelante de dos generaciones” en aspectos clave como el rendimiento, la inteligencia artificial y la fotografía. Pero, ¿qué es lo que realmente sabemos de esta nueva bestia tecnológica? Abróchate el cinturón, porque te contamos todo lo que se ha filtrado y confirmado hasta ahora sobre el que podría ser el nuevo rey de la gama alta.

Una bestia bajo el capó: potencia e inteligencia

Si hay algo que siempre ha caracterizado a OnePlus es su obsesión por el rendimiento, y con el OnePlus 15, parece que llevarán esta filosofía a un nuevo nivel. El corazón del dispositivo será el Snapdragon 8 Elite Gen 5, el procesador más potente de Qualcomm hasta la fecha. Este chip no solo promete una velocidad y fluidez espectaculares para el día a día, sino también un salto cuántico en capacidades de inteligencia artificial y eficiencia energética.

Para acompañar a este cerebro, el OnePlus 15 vendrá con configuraciones de memoria RAM que llegan hasta los 16 GB con tecnología LPDDR5X Ultra+ y un almacenamiento interno de hasta 1 TB en formato UFS 4.1. En términos sencillos, esto se traduce en una multitarea sin tirones, aplicaciones que se abren al instante y una capacidad de respuesta que mantendrá esa sensación de “teléfono nuevo” por mucho más tiempo.

Pero la inteligencia no se queda solo en el hardware. El nuevo sistema operativo, OxygenOS 16, basado en Android 16, estrenará un conjunto de funciones de IA personalizadas que se integran con el ecosistema de Google Gemini. Se habla de herramientas como “Mind Space”, un entorno virtual para organizar información, y “Plus Mind”, una capa de IA que aprende de tus rutinas para adaptarse a tus necesidades.

Una experiencia visual y fotográfica redefinida

La pantalla es otro de los campos de batalla donde el OnePlus 15 quiere imponerse. Montará un panel AMOLED LTPO de 6,78 pulgadas con una resolución de 1.5K (2.772 x 1.272 píxeles). Pero la verdadera joya de la corona es su tasa de refresco, que será adaptativa desde 1 Hz hasta 120 Hz para el uso normal, y podrá escalar hasta unos impresionantes 165 Hz en videojuegos, prometiendo una experiencia de juego ultrafluida.

En el apartado fotográfico, OnePlus ha decidido romper su colaboración con la icónica marca Hasselblad, lo que ha generado muchas preguntas. Sin embargo, la compañía parece segura de su nuevo camino. El OnePlus 15 equipará un sistema de triple cámara trasera, donde los tres sensores serán de 50 MP: uno principal, un ultra gran angular y un teleobjetivo tipo periscopio con un zoom óptico de 3.5x.

La gran novedad aquí es el motor de procesamiento de imágenes DetailMax Engine, una tecnología que, según OnePlus, combina múltiples tomas para crear una imagen final de 26 MP con una claridad y un nivel de detalle excepcionales, tanto de día como de noche. Este podría ser el as bajo la manga para demostrar que pueden brillar sin el respaldo de Hasselblad.

Diseño, batería y un lanzamiento con sorpresas

El OnePlus 15 no solo será potente por dentro, sino también resistente y atractivo por fuera. Estará disponible en al menos tres colores: Negro Absoluto, Morado Bruma y Duna de Arena, cada uno con acabados especiales. La marca ha destacado que el marco del dispositivo utilizará una aleación tratada que es 1.3 veces más dura que el titanio, pero sin añadir peso extra, logrando un equilibrio perfecto entre robustez y ligereza.

Sin embargo, la característica que probablemente dejará a todos con la boca abierta es su batería. El OnePlus 15 integrará una gigantesca batería de 7.300 mAh con tecnología de silicio-carbono, una capacidad muy superior a la de sus competidores directos. Para alimentarla, contará con una carga rápida por cable de 120 W y una carga inalámbrica de 50 W, lo que significa que podrás pasar de 0 a 100 en un abrir y cerrar de ojos.

Para calentar motores antes del 13 de noviembre, OnePlus ya ha abierto las reservas en su sitio web. Los primeros en apuntarse podrán obtener un descuento y elegir un regalo, entre los que destaca el estabilizador para móviles DJI Osmo Mobile 7, un complemento perfecto para sacarle todo el partido a su potente sistema de cámaras. Sin duda, el OnePlus 15 llega con la artillería pesada para competir de tú a tú con los grandes del sector y convertirse en uno de los lanzamientos más importantes de finales de 2025.

