Detrás de algunos descuentos de Cyber Monday también se esconden estafas diseñadas con inteligencia artificial (IA). Estas son capaces de imitar marcas reconocidas, fabricar testimonios y crear anuncios que parecen legítimos. El riesgo ya no se base en errores ortográficos o imágenes de mala calidad.

Según una alerta del Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI (IC3), los delincuentes utilizan herramientas de IA para elaborar mensajes convincentes, fotografías realistas, videos de figuras públicas y contenido para páginas fraudulentas.

Antes de aprovechar una promoción durante Cyber Monday, o creer que lo estás haciendo, conviene revisar tanto el anuncio como la tienda que lo publica.

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Señales para reconocer anuncios falsos creados con IA en Cyber Monday

Lo primero que debes verificar con detenimiento son las fotografías y los videos. Algunas imágenes generadas IA pueden presentar dedos deformes, dientes o rostros poco naturales, accesorios que cambian de forma, sombras incoherentes o textos ilegibles dentro de la escena.

En el caso de los videos, pueden aparecer movimientos extraños o problemas de sincronización entre los labios y la voz. Estas señales sirven como advertencia, pero no son una prueba definitiva, ya que las herramientas actuales pueden producir imágenes y grabaciones muy realistas. Además, un anuncio legítimo también puede utilizar contenido generado con IA.

Presta especial atención a los videos de celebridades, deportistas o empresarios que supuestamente recomiendan un producto o anuncian descuentos extraordinarios. Busca esa promoción en las cuentas verificadas de la persona o en la página oficial de la marca.

¿Cómo verificar que una tienda y una oferta sean reales?

No ingreses a una tienda desconocida directamente desde un anuncio de Instagram, Facebook, TikTok o un mensaje de WhatsApp. Es preferible escribir la dirección oficial de la marca en el navegador o buscar su página por separado.

Revisa cuidadosamente el dominio: una letra cambiada, palabras adicionales o extensiones diferentes pueden formar parte de una dirección diseñada para imitar a una empresa conocida.

Comprueba también que la página incluya información de contacto, políticas de devolución, condiciones de envío y datos sobre quién opera el negocio. El candado y el protocolo HTTPS protegen la conexión, pero no garantizan que el vendedor sea legítimo.

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) recomienda investigar el nombre del comercio y la dirección del sitio junto con términos como “estafa”, “queja” o “reseña”. También conviene comparar el precio del producto en distintas tiendas y consultar su historial para determinar si el descuento anunciado representa un ahorro real.

Si ya realizaste un pago y sospechas que se trató de una estafa, comunícate cuanto antes con tu banco o la entidad emisora de la tarjeta. En Estados Unidos también puedes presentar una denuncia ante la FTC en ReportFraud.ftc.gov o ante el FBI a través de IC3.gov.

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