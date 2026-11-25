La temporada de descuentos de noviembre es una oportunidad para renovar las herramientas de trabajo, estudio y entretenimiento sin gastar tanto dinero. Las laptops suelen estar entre los productos más buscados durante estas fechas, especialmente cuando las grandes marcas aplican rebajas que pueden representar ahorros de cientos de dólares.

El Black Friday 2026 se celebrará el viernes 27 de noviembre, un día después de Acción de Gracias. El Cyber Monday llegará el lunes 30 de noviembre. Sin embargo, las ofertas anticipadas ya están disponibles en distintas tiendas de Estados Unidos, con opciones para quienes buscan una computadora económica o un equipo de mayor rendimiento. Te traemos las 5 mejores ofertas anticipadas de laptops para Black .

1. HP OmniBook 3

La HP OmniBook 3 destaca entre las alternativas más económicas. Su precio bajó un 33%, de $599.99 a $399 dólares, lo que representa un ahorro de aproximadamente $200 dólares. Combina un rendimiento adecuado para las actividades cotidianas con una batería de larga duración, por lo que resulta atractiva para estudiantes y trabajadores.

2. Acer Aspire Lite 15

Una de las rebajas porcentuales más importantes corresponde a la Acer Aspire Lite 15, cuyo precio cayó un 41%, de $799.99 a $474.98 dólares. Es una alternativa para actividades diarias, como navegar por internet, trabajar con documentos y realizar tareas escolares. También incluye un año gratuito de aplicaciones de Microsoft 365.

3. Samsung Galaxy Book 6

Para quienes buscan características más avanzadas, Samsung ofrece su Galaxy Book 6 con una rebaja del 24%. Su precio original de $1,299.99 dólares bajó a $949.99 dólares, un ahorro de $350 dólares. Incorpora una pantalla Full HD+, procesador Intel Core Ultra 5 y 16 GB de RAM. También cuenta con compatibilidad con lápiz óptico y una ranura para tarjetas MicroSD.

4. Apple MacBook Air M5

Apple también participa en las ofertas anticipadas con su MacBook Air M5, cuyo precio disminuyó un 19%, de $1,299 a $1,049 dólares. El equipo incorpora 16 GB de memoria unificada y el procesador M5. Entre sus principales atractivos están su diseño ligero, la batería de larga duración y un almacenamiento más rápido que el de la generación M4.

5. Dell XPS 14

El Dell XPS 14 de 2026 tiene un descuento del 23%, pues pasó de $2,201.57 a $1,699.99 dólares, lo que representa un ahorro de $501.58 dólares. Este equipo destaca por su rendimiento, calidad de construcción y autonomía. El analista de laptops Kyle Kucharski destacó en su reseña: «El renovado compromiso de Dell con la marca y su disposición a escuchar las opiniones de sus usuarios han dado como resultado un producto superior».

¿Conviene comprar una laptop durante Black Friday o Cyber Monday?

Ambas jornadas suelen concentrar algunas de las rebajas más atractivas del año en computadoras portátiles. Aunque el Cyber Monday puede traer nuevas promociones, los descuentos del Black Friday suelen mantenerse durante los días posteriores.

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