El mercado cambiario mexicano atraviesa una semana marcada por la presión sobre el peso, en medio de un escenario de incertidumbre que mantiene la atención de los inversionistas. La evolución de las tasas de interés y las decisiones de política monetaria en ambos lados de la frontera siguen influyendo en el comportamiento de la moneda nacional.

Este martes 24 de noviembre, el dólar estadounidense se cotiza en un promedio de $19.29 pesos mexicanos en el sistema bancario tradicional y en el mercado de cambio electrónico. Durante la apertura de operaciones, la divisa estadounidense registró un precio aproximado de $19.17 pesos por unidad, de acuerdo con el reporte de IMB Capital Quants.

La moneda mexicana continúa acumulando pérdidas frente al billete verde. En la última semana, el dólar registró un avance del 4.74%, mientras que en la comparación interanual presenta un incremento del 7.49%, reflejando una depreciación más prolongada del peso.

La presión cambiaria también quedó reflejada en las operaciones del lunes 23 de noviembre. La moneda nacional registró su cuarta jornada consecutiva de pérdidas y llegó a cotizar en 19.1635 unidades por dólar durante la recta final de los negocios, con una depreciación del 0.10% frente al precio de referencia del viernes.

Entre los factores que explican este comportamiento se encuentra la preocupación de los participantes del mercado por una posible reducción del diferencial entre las tasas de interés de México y Estados Unidos. Este indicador influye en las decisiones de inversión, debido a que determina parte del atractivo que ofrecen los instrumentos financieros denominados en pesos frente a los disponibles en dólares.

Por su parte, el Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio interbancario cerró el lunes en $19.1700 pesos por dólar. Esta referencia se calcula a partir del promedio de las operaciones bancarias realizadas durante la jornada.

En cuanto a la cotización del dólar en el mercado cambiario, que presenta variaciones a lo largo del día, el precio de cierre del lunes 23 de noviembre se ubicó en $19.18 pesos por unidad. Esta referencia permite conocer el comportamiento de la divisa estadounidense en las operaciones del mercado, aunque puede presentar diferencias respecto a los precios ofrecidos por las instituciones bancarias a sus clientes.

Por otro lado, el tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y determinado por Banxico, quedó establecido en $19.1648 pesos por dólar para este martes. Esta cotización oficial se utiliza como referencia para determinadas operaciones financieras y obligaciones denominadas en moneda extranjera, aunque no representa necesariamente el precio de compra o venta disponible en las ventanillas bancarias.

En cuanto al tipo de cambio aplicable al pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses, Banxico estableció una referencia de $19.0228 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

De acuerdo con las cotizaciones disponibles para este martes 24 de noviembre, el precio promedio del dólar en las instituciones bancarias se ubica en $18.8264 pesos a la compra y $19.2926 pesos a la venta. Estas son las referencias registradas en algunos de los principales bancos que operan en México:

BBVA México: compra en $18.47 pesos y venta en $19.61 pesos.

Banamex: compra en $18.72 pesos y venta en $19.84 pesos.

y venta en $19.84 pesos. Banorte: compra en $18.10 pesos y venta en $19.60 pesos.

Scotiabank: compra en $18.60 pesos y venta en $19.80 pesos.

Banco Azteca: compra en $17.27 pesos y venta en $19.69 pesos.

Banco Afirme: compra en $18.20 pesos y venta en $19.80 pesos.

Entre las instituciones consultadas, Banamex ofrece el precio de compra más alto, una referencia favorable para quienes buscan vender sus dólares al banco. En cambio, Banorte tiene el precio de venta más bajo, por lo que representa la alternativa con el menor costo entre las instituciones incluidas en esta comparación.

Para los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos, el comportamiento del tipo de cambio también tiene consecuencias en el dinero que envían a sus familiares. Las compañías especializadas en transferencias internacionales manejan cotizaciones propias, que determinan cuántos pesos recibe una familia por cada dólar enviado desde el extranjero. Estas son las referencias disponibles para este martes 24 de noviembre:

Western Union: $18.76 pesos por dólar.

MoneyGram: $19.71 pesos por dólar.

Wise: $19.15 pesos por dólar.

Las diferencias entre los servicios de envío pueden influir en la cantidad de pesos que reciben los hogares mexicanos por las remesas provenientes de Estados Unidos. El monto final también depende de las comisiones y condiciones particulares de cada transferencia, así como del tipo de cambio aplicado al completar la operación. Se recomienda que revises la cotización bancaria antes de realizar cualquier transacción para que puedas obtener la mayor ventaja intercambiaria al momento de hacerlo.

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