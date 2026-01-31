Policía de Tamaulipas decomisó dos “vehículos monstruo” tras enfrentamiento con sicarios

Dos vehículos con blindaje artesanal, conocidos como “monstruos”, fueron decomisados por elementos de la Guardia Estatal en el municipio de Camargo, Tamaulipas, tras un enfrentamiento armado registrado durante operativos de vigilancia en la zona fronteriza del estado.

Los hechos ocurrieron cuando agentes estatales detectaron al menos cuatro vehículos que circulaban de manera sospechosa durante recorridos de seguridad. Al marcarles el alto, los ocupantes de las unidades abrieron fuego contra las fuerzas de seguridad, lo que derivó en un enfrentamiento sin que se reportaran policías heridos.

Tras la agresión, los civiles armados lograron huir del lugar, dejando abandonada una de las unidades con blindaje artesanal. El vehículo fue incautado por las autoridades en el lugar de los hechos.

De acuerdo con el diario El Sol de Tampico, la unidad abandonada no contaba con placas de circulación ni con número de serie visible. El vehículo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para determinar su procedencia y posible vínculo con grupos delictivos.

En un segundo operativo, elementos de la Guardia Estatal localizaron otro vehículo con características similares también en el municipio de Camargo. La unidad se encontraba en estado de abandono y no se reportaron personas detenidas durante la incautación.

Evolución de los vehículos monstruo

Los vehículos tipo “monstruo” son camionetas o camiones modificados de manera artesanal con placas de acero de alto grosor, diseñados para resistir impactos de armas de alto calibre y permitir a sus ocupantes disparar desde el interior a través de escotillas.

Estas unidades suelen ser utilizadas por organizaciones criminales durante enfrentamientos armados o para el traslado de personal y armamento.

De acuerdo con investigaciones periodísticas de Milenio, este tipo de vehículos comenzó a detectarse en México desde 2011, cuando el Ejército localizó uno por primera vez en Culiacán.

Desde entonces, su presencia se ha extendido a estados como Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán, Jalisco y zonas fronterizas con Estados Unidos.

Expertos en seguridad consultados por el medio citado, señalan que, con el paso de los años, los “monstruos” han evolucionado de estructuras rudimentarias a unidades con blindajes cada vez más sofisticados, similares a los utilizados por empresas especializadas en balística.

