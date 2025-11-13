Black Mamba: Las poderosas unidades de la Policía que enfrentan a los vehículos monstruo del narco

Unos meses antes de ser asesinado en una plaza pública, el alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, anunció la compra de vehículos Black Mamba para que las autoridades pudieran realizar patrullajes en zonas de riesgo.

Y es que, como él mismo lo advirtió, para combatir a los cárteles había que hacerles frente con la misma capacidad de fuego, siendo esta unidad blindada la mejor opción para resistir los ataques de los criminales.

Es por ello que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana envió recientemente más vehículos de este tipo a Uruapan como parte del Plan Michoacán para enfrentar a los grupos delictivos que operan en la región.

Sus características y capacidad de blindaje los hacen ideales para confrontar a los llamados “vehículos monstruo” de los grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, ya que pueden resistir cualquier tipo de ataque.

Dichas unidades 4×4 de acción rápida son fabricadas por empresas mexicanas como TPS Armoring, y están diseñadas para operaciones de alto impacto, según detalla el sitio mexicoaeroespacial.

Uno de sus modelos, la Black Mamba QRV, cuenta con alta tecnología, con un blindaje B6+ capaz de hacer frente a granadas y su peso es de 5.6 toneladas. Pueden llegar a tener una capacidad de hasta de 12 pasajeros.

Además, están adaptadas para armas largas y tienen escotillas para montar otro tipo de armamento. Su forma le permite al operador maniobrar con facilidad en terrenos y situaciones complicadas como ataques directos.

Otras de sus características son su sistema supresor de incendios, rines y llantas de grado militar, así como un kit de primeros auxilios para responder a cualquier emergencia.

Este tipo de unidades brindan seguridad, alto desempeño y la tecnología necesaria para los elementos policiacos, lo que las hace necesarias para librar la lucha contra el narcotráfico.

