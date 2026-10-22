Los cárteles mexicanos se abastecen con armas de 27 países y EE.UU. es su principal proveedor

Los grupos del crimen organizado en México cuentan con armamento procedente de al menos 27 países, de acuerdo con registros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) citados por el semanario Proceso, que documentó la diversidad de fabricantes de las armas incautadas durante operativos contra organizaciones criminales.

Entre enero de 2025 y enero de 2026, el Ejército y la Guardia Nacional decomisaron 10,689 armas de fuego en distintos puntos del país.

Sin embargo, las autoridades únicamente pudieron identificar la marca y el país de fabricación de aproximadamente 42 por ciento del total, lo que evidencia las dificultades para rastrear una parte importante del arsenal incautado.

Estados Unidos se mantiene como el principal país de origen identificado, con alrededor de 62.2% de las armas analizadas en el registro referido. No obstante, los datos también incluyen armas fabricadas en naciones como Austria, Alemania, Italia, España, Brasil, Israel, China, Rusia, Serbia, Australia y Egipto, entre otras.

La presencia de fabricantes de distintas regiones amplía el panorama sobre la procedencia del armamento localizado en territorio mexicano.

Pero el país de fabricación no necesariamente corresponde al lugar desde el cual las armas ingresaron ilegalmente a México, pues algunas pudieron circular previamente por mercados de terceros países.

Dificultades de rastreo

Los registros de la Sedena también incluyen 247 armas clasificadas como de fabricación mexicana. De ese grupo, 212 fueron registradas genéricamente como fusiles AR-15, además de carabinas Mendoza, armas de la marca Trejo, fusiles FX-05 y una pieza Cabañas.

La información disponible no precisa si todos los fusiles AR-15 registrados como mexicanos fueron fabricados clandestinamente o ensamblados con componentes de distinta procedencia.

Otro obstáculo para las investigaciones es la falta de información que permita identificar el origen de las armas.

Según los datos citados por Proceso, alrededor de 58% de las 10,689 piezas decomisadas no tenía una marca identificada en el registro. Asimismo, numerosas matrículas aparecían como ilegibles, en blanco o sin información.

Estas limitaciones dificultan reconstruir la cadena de comercialización y determinar con precisión las rutas por las que el armamento termina en manos de grupos delictivos.

Sinaloa encabeza los decomisos

Por entidad federativa, Sinaloa registró la mayor cantidad de armas incautadas durante el periodo analizado, con 2,095 piezas. Le siguieron Sonora, con 1,036; Chihuahua, con 838, y Baja California, con 724.

En la lista también aparecen Michoacán, Nuevo León, Guanajuato, Guerrero, Tabasco y Tamaulipas.

Aunque varias de las entidades con mayores decomisos se encuentran en la frontera norte, las cifras muestran que las incautaciones se distribuyen por distintas regiones del país.

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