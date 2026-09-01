El decomiso de más de 200 armas que cruzaron de Texas a México es uno de los más grandes del año

Autoridades federales decomisaron 210 armas de fuego que eran transportadas desde Texas, Estados Unidos, hacia México y detuvieron a tres personas durante un operativo realizado en Nuevo León, según informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

La incautación de armas, una de las más grandes de este año, ocurrió sobre la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, a la altura de Sabinas Hidalgo, como resultado de labores de inteligencia e investigación dirigidas a identificar las rutas utilizadas para introducir ilegalmente armamento al país.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, del total de armas decomisadas, 195 eran armas largas y 15 armas cortas. También fueron decomisados 93 cargadores, dos vehículos y dos semirremolques en los que estaba oculto el armamento.

La revisión permitió detectar irregularidades y modificaciones en las plataformas de los semirremolques. Una inspección posterior llevó a los agentes a localizar compartimentos ocultos en los que se encontraba el arsenal.

En Sabinas Hidalgo, Nuevo León, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la @FGRMexico, en coordinación con @Defensamx, @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @GN_MEXICO_, detuvieron a tres personas que transportaban desde Texas, Estados Unidos, un arsenal de alto poder destinado a? pic.twitter.com/DwMLc8goa3 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 31, 2026

En el operativo participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional.

Las autoridades señalaron que el cargamento provenía de Texas y tenía como destino grupos criminales en México. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado oficialmente qué organización delictiva estaría detrás del traslado del armamento.

García Harfuch destacó que con este decomiso suman más de 30,000 armas de fuego incautadas durante la actual administración federal, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El funcionario también planteó el tráfico de armas como un problema que requiere acciones coordinadas entre México y Estados Unidos.

Señaló que, así como ambos países deben combatir el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, también es necesario frenar el flujo ilegal de armas provenientes de Estados Unidos hacia México.

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