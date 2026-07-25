Ejército mexicano decomisa enorme arsenal del Cártel de Sinaloa

Un operativo coordinado entre fuerzas federales, estatales y municipales permitió el decomiso de uno de los mayores arsenales hallados en lo que va del año en Sonora, al incautar 81 armas largas, cuatro ametralladoras, 128 cargadores y 274,800 cartuchos útiles en un inmueble ubicado en San Luis Río Colorado.

La incautación fue resultado de trabajos de inteligencia, recorridos de seguridad y el cumplimiento de una orden de cateo autorizada por un juez.

En el operativo participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), así como corporaciones estatales y municipales que integran la Mesa Estatal de Seguridad de Sonora.

Además del armamento y las municiones, las autoridades decomisaron un inmueble que presuntamente era utilizado como centro de almacenamiento de armas y una camioneta con reporte de robo.

En San Luis Río Colorado, Sonora, elementos del @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y la @FGRMexico aseguraron un centro de acopio de armas y municiones de una célula delictiva vinculada al Cártel del Pacífico.



Se aseguraron 81 armas de fuego, entre ellas 4 ametralladoras, 128 cargadores y? pic.twitter.com/LApSrEAnWi — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 25, 2026

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad difundida posteriormente, el inmueble estaría vinculado a Los Rusos, una célula del Cártel de Sinaloa relacionada con la facción encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”.

Entre el armamento asegurado destacan una ametralladora Browning calibre .50, dos ametralladoras calibre 7.62 milímetros, una calibre 5.56, 72 fusiles tipo AK-47, cuatro fusiles calibre 5.56 y un fusil calibre .223.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, reconoció la coordinación entre las distintas instituciones de seguridad y afirmó que este tipo de acciones contribuyen a debilitar la capacidad operativa de los grupos delictivos que operan en la entidad.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas durante el operativo; sin embargo, señalaron que las investigaciones continúan para identificar a los responsables del resguardo y distribución del arsenal.

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