Un enorme cargamento de armas que sería enviado a México fue decomisado en Carolina del Norte

Autoridades de Estados Unidos decomisaron 138 armas de fuego que presuntamente serían traficadas de manera ilegal hacia México, como resultado de una operación encubierta realizada en Carolina del Norte, informó el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson.

De acuerdo con el diplomático, entre el arsenal incautado se encontraban dos rifles Barrett calibre .50, armamento de alto poder capaz de perforar blindajes y utilizado con frecuencia por grupos del crimen organizado.

La operación fue posible gracias a labores de inteligencia que permitieron detectar el intento de traslado del cargamento antes de que cruzara la frontera.

Gracias a una operación encubierta, autoridades estadounidenses confiscaron 138 armas de fuego ?incluidos dos rifles calibre .50? que traficantes pretendían enviar a México desde Carolina del Norte. Esta acción contundente refleja el compromiso de @POTUS @realDonaldTrump para? pic.twitter.com/e9cTdEdZbx — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) July 2, 2026

A través de un mensaje en la red social X, Johnson señaló que el decomiso “refleja el compromiso” del gobierno del presidente Donald Trump para frenar el tráfico ilegal de armas hacia México y destacó la coordinación entre las autoridades estadounidenses para impedir que el armamento llegara a manos de organizaciones criminales.

“Cada arma asegurada es un arma menos en manos de los delincuentes, haciendo más seguras a nuestras dos naciones”, expresó.

La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EE.UU. (ATF) reveló posteriormente en un comunicado de prensa que las armas están vinculadas con el Cártel de Sinaloa.

Aunque las autoridades no informaron sobre personas detenidas, el operativo representa uno de los decomisos de armas más importantes anunciados recientemente en Estados Unidos con destino presunto a territorio mexicano.

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