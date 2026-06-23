Patrulla Fronteriza decomisó en Arizona un enorme cargamento de municiones que se dirigía a México

Autoridades de Estados Unidos incautaron 43,000 cartuchos de munición que presuntamente tenían como destino México, durante un operativo realizado en el puerto de entrada de Mariposa, en Nogales, Arizona.

El decomiso fue dado a conocer por el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, quien destacó la acción como parte de los esfuerzos para combatir el tráfico ilegal de armas hacia territorio mexicano.

De acuerdo con información difundida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), el decomiso ocurrió durante dos inspecciones distintas efectuadas en el cruce fronterizo.

En el primer caso, oficiales localizaron aproximadamente 15,000 cartuchos distribuidos en 40 cajas dentro de un vehículo; posteriormente, en una segunda revisión, encontraron otras 44 cajas que contenían cerca de 28,000 cartuchos calibre 7.62×39.

U.S. authorities (@OFOEAC, @DFOTucson, @CBP) seized 43,000 rounds of ammunition in a single day at the Mariposa Port of Entry in Arizona. This seizure reaffirms the commitment of @POTUS @realDonaldTrump to stop the illegal flow of weapons and disarm the cartels. It also? pic.twitter.com/ebGScp9TEZ — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 22, 2026

Las autoridades estadounidenses señalaron que el hallazgo fue posible gracias al uso de tecnología avanzada de inspección no intrusiva, empleada para detectar mercancías ilícitas en los cruces fronterizos.

A través de sus redes sociales, Johnson afirmó que el decomiso “reafirma el compromiso” del gobierno de Estados Unidos para frenar el flujo ilegal de armas y limitar la capacidad operativa de los grupos criminales. Asimismo, destacó la coordinación entre diversas agencias de seguridad fronteriza para detectar este tipo de cargamentos.

El diplomático agregó que la cooperación bilateral en materia de seguridad continúa siendo un elemento clave para enfrentar el tráfico transfronterizo de armas y municiones, un fenómeno que ha sido señalado por autoridades mexicanas como uno de los factores que fortalecen a las organizaciones delictivas.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre personas detenidas ni sobre el origen y destino específico de la munición asegurada. Las investigaciones continúan por parte de las autoridades estadounidenses.

Sigue leyendo:

– EE.UU. sentencia a un hombre que traficó armas de Texas a México en al menos 12 ocasiones.

– La ATF destacó el decomiso de más de 36,000 armas en esta administración, muchas de las cuales irían a México.